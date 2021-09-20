台中北區老公寓起火嚇壞鄰居 結果是電視盒起火釀禍
台中市北區雙十路一棟公寓在今天下午1時許傳出火警，消防局獲報時，3樓有民眾受困，北屯等3個消防分隊到場滅火，火勢在5分鐘內撲滅，3樓受困的民眾，在警、消引導下就地避難，並無人員受傷，警、消事後調查，起火點疑為二樓住戶擺放的電視盒起火燃燒釀禍，詳細的起火原因，有待火調科後續調查，整起無造成人員受傷。
台中市消防局在今天下午1時許獲報，北區雙十路二段一棟5樓公寓傳出火警，其中3樓有住戶受困在屋內，消防局派遣北屯、大誠、中區等分隊，出動消防車7輛、救護車2輛，人員共27人，由小隊長戴志英帶隊前往搶救，火勢在消防隊到場的5分鐘後撲滅，經查是2樓的電視機上盒起火燃燒釀禍，3樓受困民眾在消防隊引導下，就地避難，詳細起火原因待火調科釐清。
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