嘉義派出所前車禍女童拋飛車外慘死 肇事原因待釐清

嘉義縣東石鄉港墘派出所前，昨天晚間10時許發生車禍意外，2輛車發生嚴重碰撞，1名13歲女童當場死亡，另4人受傷，分別送往嘉義朴子醫院和長庚醫院。

車禍發生在昨天晚間10時11分，警消獲報到場，發現1輛黑色休旅車與一輛白色轎車發生猛烈碰撞，兩車前車頭遭撞爛、零件四散，一名13歲謝姓女童拋飛車外，後座另名12歲謝姓少年和右前座17歲曹姓男子輕重傷，分別由朴子、東石等分隊送往衛朴和長庚醫院。

警方調查，39歲賴姓男子駕駛白色轎車，從東石友人家出發，目的地為嘉義市，延縣道168由西向東，行經港墘派出所前直行時，與朱姓男子駕駛，正欲從157縣道左轉的黑色休旅車發生碰撞。

據了解，白車39歲賴姓駕駛與右前座17歲曹姓男子為朋友關係，並為後座謝姓姊弟母親友人，當時去東石拜訪友人，返回嘉義市住家途中不幸發生意外，網友傳出參加廟會活動一事，警方並未證實。