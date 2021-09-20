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嘉義派出所前車禍女童拋飛車外慘死 肇事原因待釐清

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義東石鄉港墘派出所前，昨天晚間10時許發生車禍意外，2輛車發生嚴重碰撞，1名13歲女童當場死亡，另4人受傷，分別送往嘉義朴子醫院和長庚醫院。

車禍發生在昨天晚間10時11分，警消獲報到場，發現1輛黑色休旅車與一輛白色轎車發生猛烈碰撞，兩車前車頭遭撞爛、零件四散，一名13歲謝姓女童拋飛車外，後座另名12歲謝姓少年和右前座17歲曹姓男子輕重傷，分別由朴子、東石等分隊送往衛朴和長庚醫院。

警方調查，39歲賴姓男子駕駛白色轎車，從東石友人家出發，目的地為嘉義市，延縣道168由西向東，行經港墘派出所前直行時，與朱姓男子駕駛，正欲從157縣道左轉的黑色休旅車發生碰撞。

據了解，白車39歲賴姓駕駛與右前座17歲曹姓男子為朋友關係，並為後座謝姓姊弟母親友人，當時去東石拜訪友人，返回嘉義市住家途中不幸發生意外，網友傳出參加廟會活動一事，警方並未證實。

警方初步調查，2車駕駛均未酒駕，由於兩車駕駛仍在醫院觀察中，僅謝姓姊弟父親完成筆錄，謝父到場警詢，悲痛欲絕、難以接受，肇事原因及責任，警方仍在調閱路口監視器，進一步釐清中。

朱姓男子駕駛黑色休旅車欲從嘉義157縣道左轉，與白色轎車撞擊。圖／讀者提供
朱姓男子駕駛黑色休旅車欲從嘉義157縣道左轉，與白色轎車撞擊。圖／讀者提供
嘉義縣東石鄉港墘派出所前昨天晚間兩車發生嚴重意外。圖／讀者提供
嘉義縣東石鄉港墘派出所前昨天晚間兩車發生嚴重意外。圖／讀者提供
嘉義縣東石鄉港墘派出所前昨天晚間10時許發生車禍，一名謝姓13歲少女當場身亡。圖／讀者提供
嘉義縣東石鄉港墘派出所前昨天晚間10時許發生車禍，一名謝姓13歲少女當場身亡。圖／讀者提供

嘉義 東石 車禍

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