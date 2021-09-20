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苗栗白牌車直直撞分隔島 司機受傷送醫酒測值1.25

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛轎車今天上午8點多在苗栗市國華路、英才路口，直直撞上地下道分隔島，車頭嚴重受損，駕駛傅姓男子（54歲）頭部、胸部受創送醫，經抽血檢驗換算呼氣酒精濃度每公升1.25毫克，車內乘客44歲胡姓越南女子受輕傷，警方懷疑白牌車肇事，車禍原因正進一步調查中。

苗栗警察分局今天上午8點29分據報，苗栗市國華路、英才路口，一輛轎車撞及國華路地下道快、慢車道分隔島，撞擊力相當大，車頭嚴重毀損，員警到場處理，苗栗縣政府消防局人車將傅男送醫，他頭部、胸部受創，意識不清楚，抽血檢驗換算酒測值1.25，駕駛座旁乘客胡女受輕傷，擔心逾期居留，不願上救護車就醫。

警方調查，胡女今年2月來台依親，因疫情延長居留到今年11月，並無不法，她指稱在苗栗市國華路巨蛋體育館前上車付車資100元，車禍發生時，她正在看手機，不知道為什麼車子撞上分隔島，警方懷疑傅男駕駛白牌車攬客，全案進一步處理中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗市國華路、英才路口今天上午發生一輛轎車撞及國華路地下道分隔島，車頭嚴重毀損，駕駛傅姓男子頭部、胸部受創送醫。圖／民眾提供
苗栗市國華路、英才路口今天上午發生一輛轎車撞及國華路地下道分隔島，車頭嚴重毀損，駕駛傅姓男子頭部、胸部受創送醫。圖／民眾提供
苗栗市國華路、英才路口今天上午發生一輛轎車撞及國華路地下道分隔島，車頭嚴重毀損，駕駛傅姓男子頭部、胸部受創送醫。圖／民眾提供
苗栗市國華路、英才路口今天上午發生一輛轎車撞及國華路地下道分隔島，車頭嚴重毀損，駕駛傅姓男子頭部、胸部受創送醫。圖／民眾提供

車禍 警察 疫情

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