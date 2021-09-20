南澳神秘湖登山失聯8人今天平安尋獲 結束虛驚一場

宜蘭縣消防局南澳分隊今天凌晨接獲通報，一群登山客的親友連絡不上他們，擔心發生意外。縣消防局會同羅東林管處南澳工作站人員兵分兩路入山尋人，終於在澳花瀑布第二層發現失聯者共計有8人，安全把他們帶下山。

縣消防局接獲警局武塔所轉報，指稱林小姐因為一直聯繫不到友人周女，擔心其安危故電話通知周女的母親，由周母報案。

縣消防局獲報後聯繫林小姐確認情況，得知周女一行5人於9月17入山前往南澳神祕湖，預計9月19日於澳花瀑布垂降下山。下山會聯繫林小姐，但林小姐一直未接獲周女來電，而且周女原訂19日晚間入住花蓮民宿，林小姐聯繫民宿的老闆，也說周女一行人未前往入住。

武塔派出所表示，周女一行人所搭乘的自小客車停放在南澳鄉高峰路的土地公廟，不確定真正上山的人數。

縣消防局立即派遣第二大隊、南澳、觀音分隊出動救災人車前往搜救，並請求林務局南澳工作站派員協助搜救勤務，今天清晨2點多兵分二組，一組從高峰路上山前往神祕湖搜尋，另一組由先前往澳花瀑布搜尋，若未發現再轉往神祕湖上山向高峰路方向搜尋；後來又加派第二梯次山域搜救人員冬山、馬賽、羅東分隊、林務局人員於清晨6點抵達武塔派出所前往神祕湖山區搜尋。

直到9點40分，傳來好消息。第一梯次帶隊官南澳分隊長葉勝福在澳花瀑布第二層發現失聯者共計有8人，5男3女，人員平安，中午已被護送到南澳分隊休息用餐後將自行返回。