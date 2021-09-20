影／孕婦突然大量出血 暖警全程開道護送就醫

「感謝警察先生，足感心！」台南市警二分局員警今天凌晨近2點，駕駛警車在中西區西門路段巡邏時，林姓男子跑過來向警方求援說，他的太太懷孕，可是嬰兒胎位不正妻子大量出血，請求警車協助開道。員警全程開警報器護送林妻到醫院治潦，原需20分鐘路程壓縮至約7分鐘到達奇美醫院。

「警察先生，我太太懷有身孕，大量出血，請幫幫我們。」南門派出所警員黃致維、李英誌，今天凌晨1點55分在中西區西門路1段406號前，處理民眾報案時，接獲路過林姓男子前來表示，他的太太由於嬰兒胎位不正，下腹部大量出血需盡速就醫，請求警方協助開道前往奇美醫院救治。