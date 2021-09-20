16歲青少年海上玩獨木舟疑中風 海巡與漁民合力救起

宜蘭東澳烏岩角有一名16歲青少年今天上午在玩獨木舟時，疑似腦壓上升引起突發性中風，海巡署粉鳥林安檢所獲報，協調熱心漁民並派員共同前往救援，將人送醫急救後，目前意識清楚。

據了解，由於在海上玩划獨木舟，必須耗費一些力氣，苗栗16歲黃姓青少年與親友到東澳划舟，疑似換氣過度腦壓上升導致中風現象，經蘇澳分隊救護車送往宜蘭榮民醫院急救，目前生命徵象穩定。