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潛艦國造趕進度…全員奔走各國監督廠測 剩黃曙光一人坐鎮指揮

16歲青少年海上玩獨木舟疑中風 海巡與漁民合力救起

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭東澳烏岩角有一名16歲青少年今天上午在玩獨木舟時，疑似腦壓上升引起突發性中風海巡署粉鳥林安檢所獲報，協調熱心漁民並派員共同前往救援，將人送醫急救後，目前意識清楚。

據了解，由於在海上玩划獨木舟，必須耗費一些力氣，苗栗16歲黃姓青少年與親友到東澳划舟，疑似換氣過度腦壓上升導致中風現象，經蘇澳分隊救護車送往宜蘭榮民醫院急救，目前生命徵象穩定。

今天上午7點多，海巡署第一岸巡隊粉鳥林安檢所獲報後，為了爭取救援時間，立即協調當地漁船「凌○8號」船長共同出港前往案發地點協助救援，同時通報縣消防局第二大隊蘇澳分隊派遣救護車，抵達該海域後，合力將該民眾救上漁船，返回粉鳥林漁港碼頭送醫。

海上划獨木舟傳出意外，宜蘭粉鳥林安檢所會同漁民把疑似中風的16歲青少年救上船，送醫急救。圖／海巡署第一岸巡隊提供
海上划獨木舟傳出意外，宜蘭粉鳥林安檢所會同漁民把疑似中風的16歲青少年救上船，送醫急救。圖／海巡署第一岸巡隊提供
海上划獨木舟傳出意外，宜蘭粉鳥林安檢所會同漁民把疑似中風的16歲青少年救上船，送醫急救。圖／海巡署第一岸巡隊提供
海上划獨木舟傳出意外，宜蘭粉鳥林安檢所會同漁民把疑似中風的16歲青少年救上船，送醫急救。圖／海巡署第一岸巡隊提供

海巡署 粉鳥林 中風

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