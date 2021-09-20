七旬嬤騎車去購物 牽車驚見機車燒到剩骨架

台中市七旬夏姓婦人今天上午11時許，騎機車前往東區復興路、自由路一帶採買，機車停在附近路邊人行道，但沒想到10分鐘後，機車突然起火燃燒，附近民眾發現後，趕緊通報警、消，夏婦被通知到場時嚇呆，原本好好的機車已燒到剩骨架，警方調閱監視器，發現案發前並無可疑人士經過，現場也暫無發現引火物品，初判機件老舊故障起火的可能性高，火調科將後續查明原因。

台中市消防局在今天上午11時許獲報，東區復興路近自由一街的人行道，有一輛機車起火燃燒，消防人員在獲報到場的7分鐘內撲滅火勢，不過機車已燒到只剩骨架，現場並無人員受傷，警方通知騎機車的夏姓婦人（77歲）到場詢問，夏婦稱，當時是騎機車到附近欲採買，將機車停在人行道，不知何原因起火。