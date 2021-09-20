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七旬嬤騎車去購物 牽車驚見機車燒到剩骨架
台中市七旬夏姓婦人今天上午11時許，騎機車前往東區復興路、自由路一帶採買，機車停在附近路邊人行道，但沒想到10分鐘後，機車突然起火燃燒，附近民眾發現後，趕緊通報警、消，夏婦被通知到場時嚇呆，原本好好的機車已燒到剩骨架，警方調閱監視器，發現案發前並無可疑人士經過，現場也暫無發現引火物品，初判機件老舊故障起火的可能性高，火調科將後續查明原因。
台中市消防局在今天上午11時許獲報，東區復興路近自由一街的人行道，有一輛機車起火燃燒，消防人員在獲報到場的7分鐘內撲滅火勢，不過機車已燒到只剩骨架，現場並無人員受傷，警方通知騎機車的夏姓婦人（77歲）到場詢問，夏婦稱，當時是騎機車到附近欲採買，將機車停在人行道，不知何原因起火。
警方調查，該輛機車是2004年生產，距今已有17年的歷史，經調閱附近監視器，因該處較為空曠，平時較少人車出入，也無監視器拍攝到案發過程，不過附近監視器都無拍攝到案發前有可疑人士經過，加上現場也沒有發現引火物品，初步判斷為機車自燃的可能性高，研判是機車老舊、疏於維護導致，詳細起火原因，有待火調科後續調查釐清。
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