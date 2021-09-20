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潛艦國造趕進度…全員奔走各國監督廠測 剩黃曙光一人坐鎮指揮

電廠保全員遭車夾手呼救 保大警聽音辨位神救援

中央社 / 台北20日電

台北市警察局保安警察大隊派駐翡翠水庫管理局兩警於中秋連假巡邏時，突然聽到有人大喊救命，循聲發現對岸台電桂山發電廠的保全員手指遭汽車門夾住變形，立即協助脫困送醫。

保安警察大隊今天發布新聞稿表示，轄下第六中隊派駐翡水局維安員警陳煒琦、李奇水兩人於中秋連假執行巡邏勤務時，竟聽到有人哀嚎喊救命，因水庫空曠無從分辨救命聲從何而來，為避免有人溺水，兩警立刻循聲穿越草叢搜尋，並靠近水庫水域巡查河面及岸邊動靜。

兩警最後發現聲音來自水庫對岸約400多公尺遠的台電桂山發電廠，且有一人正揮手大喊救命，即刻通知水庫管理局的許姓警衛通報119，並趕赴電廠救援。

當兩警抵達電廠時卻見大門無人回應，電廠內的呼救聲不斷傳來，眼見情況緊迫，陳煒琦當機立斷縱身翻越大門柵欄，兩警趕忙朝呼救方向奔去，到場發現電廠林姓保全員的右手大姆指被汽車後車箱門夾住，疼痛難受且動彈不得、孤立無援。

員警見狀立即打開駕駛座車門並開啟後車箱門按鈕協助林姓保全員脫困，但他因右手大姆指被夾住變形約20多分鐘、痛苦難耐，兩警趕忙開車載送他緊急下山，再轉交給前來救援的救護車協助送醫，順利化解這場危機。

翡翠水庫 警察 保全

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