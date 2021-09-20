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7旬老翁獨自登山失蹤第4天 發現疑似墜落地點

中央社 / 新北20日電

70歲許姓老翁獨自登山後失蹤，家屬16日焦急報案。新北市消表示，經連日大範圍搜索，找到一處疑似老翁墜落地點，今天將架設繩索下切進入近100公尺山谷底，盼順利找到老翁。

新北市政府消防局於16日傍晚接獲轉報，70歲家住台北市北投區許姓老翁4日出門後即未返家，據家屬表示許姓老翁平常有獨自爬山習慣，且未攜帶手機。

經調閱悠遊卡刷卡紀錄，確認許姓老翁最後一筆刷卡資料為4日上午10時11分，在陽明山國家公園二子坪公車站下車後，往二子坪登山口走去。

新北市消防局第三救災救護大隊副大隊長王斌弘今天表示，新北市消防局和台北市消防局、民間相關救援團體合作，共動員將近110人次、12架次空拍機、4隻搜救犬，在17日至19日期間透過大範圍面積搜索，發現一處疑似老翁墜落地點。

王斌弘說，今天將架設成長繩索，下切進入近100公尺深度山谷底部，沿著山坡、溪谷邊強化搜索，希望能順利找到老翁。

新北市消指出，許姓老翁身高165公分左右、平頭、白短袖、米白色長褲、黑長雨靴、用竹子當拐杖、後背包、小黑斜背包、白色帽子，如有民眾於附近有發現疑似符合特徵，請撥打119或110通報。

新北市消呼籲，登山務必結伴同行，並攜帶糧食、保暖衣物、手機等，迷途時可撥打110或119報案，警消可透過簡訊定位系統鎖定位置，報案後儘量待在原地，以加速救援。

空拍機

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