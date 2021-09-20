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潛艦國造趕進度…全員奔走各國監督廠測 剩黃曙光一人坐鎮指揮

佯稱被積欠工資 高雄失業男上門搶前東家

中央社 / 高雄20日電

高雄市楠梓區一名44歲張姓男子，自稱因COVID-19疫情失業，動起歪腦筋到前東家行搶，佯稱被積欠工資，趁員工不注意，搶走新台幣7萬多元，不到4小時就被警方拘提送辦。

張嫌昨天中午約12時39分，駕車到楠梓區後昌路797巷內一處販賣雞蛋的商行，當時店家正要打烊，只有一名林姓員工在場，張嫌向林姓員工表明自己是前員工，要來向龔姓老闆索討積欠的工資。

林姓員工隨即致電老闆，但老闆否認有積欠工資，張嫌看到前面有個放錢的箱子，當著林姓員工的面就搶走當週營業額約7萬6514元，得手後駕車逃逸。

警方獲報後，依報案人林姓員工的描述及調閱嫌犯逃逸路線監視器，確認張嫌身分後，向檢察官申請拘票，4小時內即將張嫌拘提到案。

警方發現張嫌有多項前科紀錄，多年前曾在雞蛋行當送貨司機。張嫌供稱，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，與妻子均失業，生活陷入困頓，才會以與老闆有薪資糾紛為由，進入公司強搶金錢後逃逸。

但張嫌被警方找到時，身上僅剩4萬多元。警方將張嫌依搶奪罪移送橋頭地檢署偵辦，同時擴大清查有無涉及其他刑案及共犯。

疫情 失業 COVID-19

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