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台中禁中秋烤肉 騎樓巡查隊勸導5件 太平最多
今年中秋連假，全市所有戶外公共場域禁止烤肉，集會活動禁止飲食。市府「騎樓巡查隊」9月9日至昨（19）日，巡查1384場，連假首日起發現5案在騎樓或戶外烤肉情形，其中太平區4案、大甲1案，經勸導後，民眾立即收拾烤肉用品回屋內，未再有進一步違規情形。
各區公所「騎樓巡查隊」與警察、道路主管機關等合作巡邏。民政局長吳世瑋表示，自9月9日至昨日全市，僅發現5案在戶外烤肉。
民政局統計，騎樓巡查宣導人數計1萬3832人，戶外烤肉民眾一經勸導，馬上改善。
吳世瑋說明，今年中秋節，考量新冠肺炎疫情，加上Delta變種病毒入侵讓人心驚，為降低變異病毒株傳播入侵風險， 市府7日已宣布全市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，盼市民「別和病毒過不去。」
台中市自7日起所有戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限，民眾若經勸導不聽者，將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元以下罰鍰。
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