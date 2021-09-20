動力機械車失控撞斷路口號誌砸中兩車兩輕傷

43歲台南市鄭姓男子昨晚駕駛動力機械車行經永康中正南大賣場路口時，偏向自撞上中央分隔島，撞斷路口紅綠燈號誌桿、路燈桿，砸到路口等待左轉兩輛轎車，鄭男與夏姓轎車駕駛都輕傷送醫無大礙；警方表示，因機械車故障肇事，今天上午號誌維修小組到場裝上新的號誌設備，路燈待公路單位修復。

警方表示，鄭姓男子駕車沿中正南路西往東方向內側車道直行，疑似因車輛故障自撞中央分隔島號誌桿、燈桿倒地後，打中沿中正南路東往西方向左轉車道，由徐女、夏男駕駛轎車。