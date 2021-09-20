聽新聞
test
0:00 / 0:00
機車騎士違規迴轉 BMW千萬跑車撞個正著
基隆市劉姓男子今天駕駛BMW i8跑車行經國安路時，對向賴男騎機車跨越道路中央雙黃線疑要迴轉，兩車發生碰撞。賴男倒地受傷送醫，劉男的跑車失控擦撞路護欄，右側車門毀損。警方對兩人實施酒測，均非酒後駕車，事故原因由警方調查中。
據了解，30多歲劉男今天上午在過港地區家中，發現20多歲女友昏迷，開車將人送往基隆長庚醫院急救。醫護人員得知她疑似吞下過量安眠藥，導致昏迷，通報相關單位處置。
劉男把女友送進醫院後，發現急著出門忘了帶錢包，又開車返家拿錢。開車行經國安路時，50多歲賴男騎機車從對向跨越雙黃線，劉男閃避不及，兩車相撞後，賴男人車倒地，造成右大腿骨折送醫。劉男的車又撞擊道路右側護欄，右側車身毀損。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言