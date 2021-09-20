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機車騎士違規迴轉 BMW千萬跑車撞個正著

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市劉姓男子今天駕駛BMW i8跑車行經國安路時，對向賴男騎機車跨越道路中央雙黃線疑要迴轉，兩車發生碰撞。賴男倒地受傷送醫，劉男的跑車失控擦撞路護欄，右側車門毀損。警方對兩人實施酒測，均非酒後駕車，事故原因由警方調查中。

據了解，30多歲劉男今天上午在過港地區家中，發現20多歲女友昏迷，開車將人送往基隆長庚醫院急救。醫護人員得知她疑似吞下過量安眠藥，導致昏迷，通報相關單位處置。

劉男把女友送進醫院後，發現急著出門忘了帶錢包，又開車返家拿錢。開車行經國安路時，50多歲賴男騎機車從對向跨越雙黃線，劉男閃避不及，兩車相撞後，賴男人車倒地，造成右大腿骨折送醫。劉男的車又撞擊道路右側護欄，右側車身毀損。

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劉男今天駕駛BMW i8跑車在國安路，與對向跨越雙黃線的機車發生碰撞，賴姓騎士受傷，跑車受損。記者邱瑞杰翻攝
劉男今天駕駛BMW i8跑車在國安路，與對向跨越雙黃線的機車發生碰撞，賴姓騎士受傷，跑車受損。記者邱瑞杰翻攝
劉男今天駕駛BMW i8跑車在國安路，與對向跨越雙黃線的機車發生碰撞，賴姓騎士受傷，跑車受損。記者邱瑞杰翻攝
劉男今天駕駛BMW i8跑車在國安路，與對向跨越雙黃線的機車發生碰撞，賴姓騎士受傷，跑車受損。記者邱瑞杰翻攝
劉男今天駕駛BMW i8跑車在國安路，與對向跨越雙黃線的機車發生碰撞，賴姓騎士受傷，跑車受損。記者邱瑞杰翻攝
劉男今天駕駛BMW i8跑車在國安路，與對向跨越雙黃線的機車發生碰撞，賴姓騎士受傷，跑車受損。記者邱瑞杰翻攝
劉男今天駕駛BMW i8跑車在國安路，與對向跨越雙黃線的機車發生碰撞，賴姓騎士受傷，跑車受損。記者邱瑞杰翻攝
劉男今天駕駛BMW i8跑車在國安路，與對向跨越雙黃線的機車發生碰撞，賴姓騎士受傷，跑車受損。記者邱瑞杰翻攝

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