國道一號中部路段清晨2車禍 7車撞2人受傷

中秋連假第三天，國道一號南下彰化北斗路段223公里處今天清晨近5點發生5車連環追撞車禍，造成一名小轎車乘客受輕傷，不過其車後方幾乎被撞成爛鐵怵目驚心；台中北上豐原段凌晨也發生一起車禍一人受傷送醫

國道一號南下223公里路段今天清晨4時57分通報發生連環撞車禍，彰化縣消防局第三大隊出動救護，其中白色轎車1名乘客有肢體撕裂傷送醫救治，車禍肇事責任警方調查中。

國道警察三隊表示，國道一號北上269公里豐原路段今天凌晨一點半也發生一起二車追撞事故，造成蔡姓造成蔡姓駕駛頭部和頸椎受傷，送醫急救。