影／阿公走斑馬線太慢卡路中 女警一舉動被po網讚爆

臉書「爆料公社」有網友上傳一張女警在路口擋住來車，協助攙扶一名老翁走過行人穿越道的照片，還留言誇讚「真正的人民保母」，貼文一出後，獲得2000多名網友按讚支持，經查，該名女警是第二警分局警備隊警員吳睿宇，當時與同事巡邏經過，發現老翁卡在行穿動彈不得，趕緊下車給予協助，得知獲得網友肯定，吳睿宇低調的說，「只是做了該作的事」。

臉書社團「爆料公社」有一名網友發文附照，分享15日下午1時許，開車行經北區中清路、漢口路時，有一名疑似失智的老人卡在路口，前方一輛警備車的右前座女警，趕緊下車，攙扶老人到路旁，警車用車身擋住其他車輛，直說「這才是人民保母、值得肯定」，發文一出後，有2000多名網友按讚勉勵，紛紛留言「畫面很溫馨」、「給100分」、「清流，希望帶動警察效法」。

台中市第二警分局表示，幫助老翁的是在分局警備隊任職的警員吳睿宇，當天吳睿宇與同事許紫辰巡邏經過北區中清路、漢口路口，因當時車道上車速都很快，二人正在停等紅燈，準備左轉時，吳發現前方路口有一名年約八旬高齡、步履蹣跚的老翁欲直接穿越路口，但因老翁行動緩慢，才走到一半另一方向的紅燈就亮起，讓老翁嚇得站在路口不敢移動。

第二警分局指出，見到老翁卡在路中，同仁先以巡邏車為老翁擋住來車，再由吳睿宇下車攙扶老翁，等待紅燈再亮起後順利穿越馬路，吳事後知道扶老人過馬路被民眾拍照上傳，她也委由分局謙虛回應，「只是做了該做的事」。