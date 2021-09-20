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虛驚一場！南灣外籍男酒後游泳失聯 警認出民宿找到人

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

虛驚一場！中秋連假第三天，屏東縣墾丁湧入遊客，今天清晨5點，屏東縣警局恆春警接獲報案，民眾發現外籍男子疑似酒後到南灣游泳，發現一直未上岸，趕緊報警，海巡、消防單位出動協尋。墾丁派出所曾姓員警今上班時發現，這名疑似失蹤的外籍男子，昨天還有報案房卡不見，上午回到民宿找尋，發現這名外籍男子已回到房間休息。

警方上午交接班時，交接清晨發生疑似一名35歲英國籍男子游泳失蹤，岸上有留下這名男子的證件，曾姓員警發現，這名外籍男子昨有到派出所報案說房卡不見了，協助受理案件，今天上午員警也到民宿找尋這名男子，才發現這名男子已經回到房間休息。

今天清晨5點多，有民眾報案，有一名外籍男子疑喝酒後到南灣游泳，遲未上岸，不見人影，沙灘上還留著證件、衣服，趕緊報警，警方獲報後，通報相關單位找尋，發現男子已回到民宿休息。

消防人員在沙灘上找尋，經查發現這名失蹤外籍男子已經回到民宿休息。記者劉星君／翻攝
消防人員在沙灘上找尋，經查發現這名失蹤外籍男子已經回到民宿休息。記者劉星君／翻攝
消防人員在沙灘上找尋，經查發現這名失蹤外籍男子已經回到民宿休息。記者劉星君／翻攝
消防人員在沙灘上找尋，經查發現這名失蹤外籍男子已經回到民宿休息。記者劉星君／翻攝

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屏東縣 民宿 失蹤

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