中秋節連假跨縣市闖空門 苗警治安不休假攔截圍捕逮人

新竹縣楊姓男子趁著中秋節連假，騎贓車沿台1線到苗栗縣涉嫌闖空門行竊，竹南警察分局專案小組布線，昨天在台1線通霄鎮白沙屯附近發現行蹤，聯合通霄分局攔截圍捕，他跑給警察追，仍在後龍鎮山區就逮，查出他在苗栗至少涉及2件住宅竊案，不法所得80多萬元，警方擴大偵辦中。

苗栗縣竹南鎮9月17日發生1件住宅竊盜，竹南分局比照重大刑案成立專案小組偵辦，查出楊男（41歲）居住在新竹縣，涉嫌竊取機車代步， 趁著中秋節連線，騎贓車沿台1線到苗栗縣尋找目標，辦案人員布線，昨天上午約11點掌握楊男人車出現在台1線通霄鎮白沙屯附近，通報通霄分局西湖分駐所追捕，竹南分局在後龍鎮十班坑附近攔截。

警方調查，楊男發現警車，騎車在台1線、台6線路口違規左轉，往後龍鎮龍津里山區棄車逃竄，10多名員警追捕10多分鐘，在一處竹林逮人，並在他隨身背包，起獲20萬餘元現金，及10多兩金飾，警方根據贓證物，查出他昨天上午另在通霄鎮涉及1件住宅竊案，被害人接獲警方通知，回家察看才驚覺遭竊，全案今天將依竊盜罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。