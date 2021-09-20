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中秋節連假跨縣市闖空門 苗警治安不休假攔截圍捕逮人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

新竹縣楊姓男子趁著中秋節連假，騎贓車沿台1線到苗栗縣涉嫌闖空門行竊，竹南警察分局專案小組布線，昨天在台1線通霄鎮白沙屯附近發現行蹤，聯合通霄分局攔截圍捕，他跑給警察追，仍在後龍鎮山區就逮，查出他在苗栗至少涉及2件住宅竊案，不法所得80多萬元，警方擴大偵辦中。

苗栗縣竹南鎮9月17日發生1件住宅竊盜，竹南分局比照重大刑案成立專案小組偵辦，查出楊男（41歲）居住在新竹縣，涉嫌竊取機車代步， 趁著中秋節連線，騎贓車沿台1線到苗栗縣尋找目標，辦案人員布線，昨天上午約11點掌握楊男人車出現在台1線通霄鎮白沙屯附近，通報通霄分局西湖分駐所追捕，竹南分局在後龍鎮十班坑附近攔截。

警方調查，楊男發現警車，騎車在台1線、台6線路口違規左轉，往後龍鎮龍津里山區棄車逃竄，10多名員警追捕10多分鐘，在一處竹林逮人，並在他隨身背包，起獲20萬餘元現金，及10多兩金飾，警方根據贓證物，查出他昨天上午另在通霄鎮涉及1件住宅竊案，被害人接獲警方通知，回家察看才驚覺遭竊，全案今天將依竊盜罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

警方懷疑楊男趁著中秋節連假，許多民眾全家出遊闖空門行竊，警方治安工作沒有休假，竹南、通霄分局發揮團隊精神攔截圍捕，展示維護鄉親生命財產安全的決心，警方提醒民眾不在家，應確實將門窗上鎖，切勿讓竊賊有機可趁，若對居住環境有安全疑慮，可向當地派出所尋求犯罪環境評估檢測，提供相關改善建議。

41歲楊姓男子中秋節連假在苗栗縣竹南鎮、通霄鎮涉嫌住宅竊案，警方昨天攔截圍捕在後龍鎮山區逮人，當場起獲贓證物。記者范榮達／翻攝
41歲楊姓男子中秋節連假在苗栗縣竹南鎮、通霄鎮涉嫌住宅竊案，警方昨天攔截圍捕在後龍鎮山區逮人，當場起獲贓證物。記者范榮達／翻攝
41歲楊姓男子中秋節連假在苗栗縣竹南鎮、通霄鎮涉嫌住宅竊案，警方昨天攔截圍捕在後龍鎮山區逮人，當場起獲贓證物。記者范榮達／翻攝
41歲楊姓男子中秋節連假在苗栗縣竹南鎮、通霄鎮涉嫌住宅竊案，警方昨天攔截圍捕在後龍鎮山區逮人，當場起獲贓證物。記者范榮達／翻攝

中秋節 苗栗縣 警察

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