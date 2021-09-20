爸爸不見了！禮儀社錯燒遺體 桃園殯管所：入殮未確認
桃園市李姓男子的父親原訂昨天出殯，事前卻發現遺體竟被葬儀業者錯認，提前被推去火化，家屬找上門業者還反過來質疑「沒貼QR Code」，誇張回覆讓家屬怒PO網。桃園殯葬管理所指出，業者疑似在入殮時未重新確認亡者身分，造成送火化棺木內亡者與火化許可證亡者不同，才會發生憾事。
李姓男子深夜託友人在臉書社團發文指，父親大體原訂於昨天下午火化，前天晚上從私人殯儀館的冰櫃拿出解凍，卻被當天上午要火化另一具遺體的殯葬業者錯領，送去桃園火化場火化，而正確的遺體卻還躺在冰庫，對方跟父親在昨天雖同一天出殯，但姓氏、棺木樣式、身形都不同，當下「傻眼」。
貼文指出，家屬詢問殯葬業者，對方竟回覆是因為家屬「沒有貼QR code」，讓家屬爆氣大罵「上面寫著我爸爸的名字，你還不認錯」，葬儀業者後來也表示願負賠償責任，相關事宜仍在洽談中。
桃園市殯葬管理所指出，為避免燒錯大體，本府殯葬管理所自去年起實施QR Code制度，所有大體從進館冰存、家屬領出到火化，每個階段都要掃瞄QR Code確認亡者身分。
桃園市殯葬管理所指出，2位亡者事發時均冰存於中壢私人殯儀館，余姓亡者原訂於昨天上午9時於桃園火葬場火化，然而業者領出大體時未確認亡者身分，將預計當天下午才要火化的李姓亡者領出並入殮封棺，送至本所桃園火化場，當時掃描棺上條碼顯示亡者姓名與火化許可證姓名相符。
殯管所表示，發現錯誤後已立即收回亡者火化許可證，並通知雙方業者及家屬，對於事件深表遺憾，未來會配合家屬協商結果，辦理後續事宜。
中壢警方指出，昨天上午民眾於殯儀館欲處理父親後事時，發現殯葬業者所取出的遺體並非本人，經調閱監視器畫面，發現稍早已從冰櫃取出並由另一殯葬業者及另一方家屬經過確認後做火化處理，經告知相關權利後雙方於現場協商，當事人表示暫不對另一方家屬提告。
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