爸爸不見了！禮儀社錯燒遺體 桃園殯管所：入殮未確認

桃園市李姓男子的父親原訂昨天出殯，事前卻發現遺體竟被葬儀業者錯認，提前被推去火化，家屬找上門業者還反過來質疑「沒貼QR Code」，誇張回覆讓家屬怒PO網。桃園殯葬管理所指出，業者疑似在入殮時未重新確認亡者身分，造成送火化棺木內亡者與火化許可證亡者不同，才會發生憾事。

李姓男子深夜託友人在臉書社團發文指，父親大體原訂於昨天下午火化，前天晚上從私人殯儀館的冰櫃拿出解凍，卻被當天上午要火化另一具遺體的殯葬業者錯領，送去桃園火化場火化，而正確的遺體卻還躺在冰庫，對方跟父親在昨天雖同一天出殯，但姓氏、棺木樣式、身形都不同，當下「傻眼」。

貼文指出，家屬詢問殯葬業者，對方竟回覆是因為家屬「沒有貼QR code」，讓家屬爆氣大罵「上面寫著我爸爸的名字，你還不認錯」，葬儀業者後來也表示願負賠償責任，相關事宜仍在洽談中。

桃園市殯葬管理所指出，為避免燒錯大體，本府殯葬管理所自去年起實施QR Code制度，所有大體從進館冰存、家屬領出到火化，每個階段都要掃瞄QR Code確認亡者身分。

桃園市殯葬管理所指出，2位亡者事發時均冰存於中壢私人殯儀館，余姓亡者原訂於昨天上午9時於桃園火葬場火化，然而業者領出大體時未確認亡者身分，將預計當天下午才要火化的李姓亡者領出並入殮封棺，送至本所桃園火化場，當時掃描棺上條碼顯示亡者姓名與火化許可證姓名相符。

殯管所表示，發現錯誤後已立即收回亡者火化許可證，並通知雙方業者及家屬，對於事件深表遺憾，未來會配合家屬協商結果，辦理後續事宜。