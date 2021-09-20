嘉縣東石港墘派出所前兩車碰撞 13歲女童當場身亡

中秋連假不平靜！嘉義縣東石鄉港墘派出所前今天晚間10時許發生兩車碰撞事故，一輛黑色休旅車與白色自小客劇烈撞擊，兩車車體嚴重毀損，車體零件散落滿地，一名13歲謝姓女童當場身亡，其餘5人身負輕重傷，分別送往衛福部朴子醫院和長庚醫院，

嘉義縣消指揮中心晚間10時14分獲報，指東石鄉港墘派出所前有兩車發生碰撞，共5人受傷，一名13歲謝姓女童當場身亡；一名17歲男子右手掌撕裂傷、左大腿疑似骨折；另名39歲男子頭部左側約15公分撕裂傷，兩人意識皆清楚，分別由祥和及朴子分隊送往長庚醫院。