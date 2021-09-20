嘉縣東石港墘派出所前兩車碰撞 13歲女童當場身亡

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

中秋連假不平靜！嘉義東石鄉港墘派出所前今天晚間10時許發生兩車碰撞事故，一輛黑色休旅車與白色自小客劇烈撞擊，兩車車體嚴重毀損，車體零件散落滿地，一名13歲謝姓女童當場身亡，其餘5人身負輕重傷，分別送往衛福部朴子醫院和長庚醫院，

嘉義縣消指揮中心晚間10時14分獲報，指東石鄉港墘派出所前有兩車發生碰撞，共5人受傷，一名13歲謝姓女童當場身亡；一名17歲男子右手掌撕裂傷、左大腿疑似骨折；另名39歲男子頭部左側約15公分撕裂傷，兩人意識皆清楚，分別由祥和及朴子分隊送往長庚醫院。

另兩名傷者為一名11歲男童，意識清楚、手腳多處擦挫傷，一名62歲男子，頭部約2公分撕裂傷，分別由東石及布袋分隊送往衛服部朴子醫院；詳細肇事原因仍有待警方進一步釐清。

嘉義縣東石鄉今天晚間10時許發生車禍，兩輛自小客車嚴重碰撞，13歲謝姓女童當場身亡。圖／民眾提供
嘉義縣東石鄉今天晚間10時許發生車禍，兩輛自小客車嚴重碰撞，13歲謝姓女童當場身亡。圖／民眾提供
嘉義縣東石鄉今天晚間10時許發生車禍，兩輛自小客車嚴重碰撞，13歲謝姓女童當場身亡。圖／民眾提供
嘉義縣東石鄉今天晚間10時許發生車禍，兩輛自小客車嚴重碰撞，13歲謝姓女童當場身亡。圖／民眾提供

朴子 東石 嘉義

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