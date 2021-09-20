嘉縣東石2車嚴重事故 造成1死5傷

嘉義縣168線東石路段昨天深夜發生2部車輛車禍，造成1名女子當場死亡、5名傷者送醫治療，事故車輛皆嚴重毀損，零件、玻璃碎片散落一地，原因待調查釐清。

嘉義縣消防局於昨天深夜10時14分據報，指168線東石路段發生休旅車、自小客車嚴重事故，多人受傷，立即調派朴子、東石等分隊5部救護車前往救護，現場2部車強烈撞擊，車體皆嚴重毀損，零件、玻璃散落一地。

消防局指出，救護車趕抵時，並無人員受困車內，都已在車外等待救護，其中1名女子被發現時，因頭部重創，當場死亡，另有4傷者皆為頭部、手腳撕裂傷，意識清楚，分別送嘉義長庚醫院和衛生福利部朴子醫院治療，還有另1名傷者自行由家屬送醫。

警方表示，這起造成1死、5人受傷的車禍事故，肇事原因及責任須進一步調查釐清。