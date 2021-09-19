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從嬰兒車抱起3歲女童意圖不明 台中中年男子今晚到案

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名中年男子昨天在台中市潭子區復興路市場，看到一名3歲女童疑想抱走，女童母親看到大聲喝止並報案，大雅警分局今晚通知涉嫌人林姓男子到案，他說只是想跟可愛小孩互動，警方依社會秩序維護法移送。

大雅警分局今晚指出，昨天早上在潭子區復興路二段市場，王女報案說她當時在買菜，突遇陌生男子要將她放在嬰兒車的3歲女兒抱起，她發現制止後，陌生男子立即離開現場。

警方到場調查，並調閱附近監視器，迅速鎖定犯嫌身份為68歲林男，積極追查，今晚在他潭子區住處查獲到案，林男表示看小朋友可愛想和小朋友互動，並無其他企圖，警方除當場約制告誡外，後續將依法偵辦，潭子分駐所將持續加強該地區巡邏，防止類似情形發生，為轄區居民提供更安心的環境。

一名媽媽在地方臉書PO文，她昨天上午到潭子區復興路市場買菜，一名男子趁她轉頭問價錢時，騎腳踏車衝過來，想抱走她坐在嬰兒車內的3歲女兒，她大喊，男子立刻跑到30公尺外觀望，她說已報案，呼籲大家帶年幼子女在公共場所要注意；PO文也引起回響，有家長說，曾帶小孩到幼稚園，也在此處遇到一名阿伯，對她兒子頭和臉，她大聲喝斥制止，阿伯就轉頭和賣菜的人說話，裝做沒事。

台中市潭子區有市場發生女童險遭中年男子抱走，警方今晚通知到案。圖／民眾提供
台中市潭子區有市場發生女童險遭中年男子抱走，警方今晚通知到案。圖／民眾提供
台中市潭子區有市場發生女童險遭中年男子抱走，警方今晚通知到案。圖／民眾提供
台中市潭子區有市場發生女童險遭中年男子抱走，警方今晚通知到案。圖／民眾提供

嬰兒 監視器

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