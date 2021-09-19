從嬰兒車抱起3歲女童意圖不明 台中中年男子今晚到案

一名中年男子昨天在台中市潭子區復興路市場，看到一名3歲女童疑想抱走，女童母親看到大聲喝止並報案，大雅警分局今晚通知涉嫌人林姓男子到案，他說只是想跟可愛小孩互動，警方依社會秩序維護法移送。

大雅警分局今晚指出，昨天早上在潭子區復興路二段市場，王女報案說她當時在買菜，突遇陌生男子要將她放在嬰兒車的3歲女兒抱起，她發現制止後，陌生男子立即離開現場。

警方到場調查，並調閱附近監視器，迅速鎖定犯嫌身份為68歲林男，積極追查，今晚在他潭子區住處查獲到案，林男表示看小朋友可愛想和小朋友互動，並無其他企圖，警方除當場約制告誡外，後續將依法偵辦，潭子分駐所將持續加強該地區巡邏，防止類似情形發生，為轄區居民提供更安心的環境。