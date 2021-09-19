父女陳屍別墅客廳 落地窗打開電風扇啟動 屍體已風乾

新北市金山區住在獨棟別墅的陳姓父女，今晚被人發現陳屍2樓客廳。警方獲報到場，發現別墅大門及1樓門窗均上鎖，2樓客廳落地窗開啟，客廳內有多台電風扇啟動狀態，屋內未發現遺書。陳姓父女屍身已脫水，研判死亡數月，將由檢方相驗釐清死因。

據了解，陳男與罹患精神障礙的30多歲女兒同住清水路別墅，離婚的妻子和兩人生的兒子住在他處。陳的兒子曾想去探望爸爸和妹妹，但都被拒於門外。陳男兒子最近一直聯絡不上爸爸，今天傍晚前去探視無人應門，找來鎖匠開門，發現爸爸和妹妹躺在客廳的沙發上，已經死亡。

警方獲報封鎖現場採證，初步檢視別墅門窗正常，無外力侵入跡象；屋內擺設雖凌亂，客廳多台風扇仍啟動，無打鬥跡象。

陳家因長期未付水電費，大門有許多繳費通知單和催繳單。警方從屍身狀況，研判陳姓父女已死亡數月，因此未繳水電費，兩個月前被斷水斷電。

警方未在別墅內發現遺書，將尋找陳的手機等事證調查案發原因。陳家庭院有裝設監視器，也將調閱主機資料，調查陳家這段時間的動靜。