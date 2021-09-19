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男捕蚵失蹤 海巡隊漏夜救援今尋獲遺體

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣布袋鎮59歲蔡姓男子昨天下午告知朋友家人，將前往龍宮溪內河道捕蚵，晚間7時許親友遲未見其返家，通報海巡出動40多人在河道、岸邊搜尋，直到今天凌晨1時許於138號水門附近發現蔡的遺體。

據了解，蔡男與家人同住布袋鎮岱江里，先前在外地工作，返鄉後從事蚵作，捕蚵資歷約5年，昨天僅說「中秋節想抓點蚵加菜」，但為何落水原因待檢警追查釐清。

據調查，蔡姓男子昨天下午向朋友表明要前往布袋鎮龍宮溪河域捕蚵，直到晚間用餐時間，朋友仍未見蔡男，擔心發生意外報警。

海巡隊晚間7點多獲報，出動中部分署第四岸巡隊、布袋中安檢所、商港安檢所東石巡邏站等單位共計40多人，約晚間9時抵達事故地點延上下游搜索，然適逢漲潮，搜救小組只能等到晚間12時退潮再展開搜索。

搜救團隊後續在龍宮溪內河道、高跟鞋教堂附近發現蔡男搭乘膠筏，上面只有蔡男手機，卻不見其蹤影，沿海岸持續搜索，今天凌晨1時許於138號水門、距離事發地南方800公尺左右發現蔡姓男子遺體。

蔡姓男子昨天晚間補蚵落海落海，海巡署動員40多名人力漏夜救援。記者莊祖銘／翻攝
蔡姓男子昨天晚間補蚵落海落海，海巡署動員40多名人力漏夜救援。記者莊祖銘／翻攝
蔡姓男子昨天晚間補蚵落海落海，海巡署動員40多名人力漏夜救援。記者莊祖銘／翻攝
蔡姓男子昨天晚間補蚵落海落海，海巡署動員40多名人力漏夜救援。記者莊祖銘／翻攝
蔡姓男子昨天晚間補蚵落海落海，海巡署動員40多名人力漏夜救援。記者莊祖銘／翻攝
蔡姓男子昨天晚間補蚵落海落海，海巡署動員40多名人力漏夜救援。記者莊祖銘／翻攝

高跟鞋教堂 安檢 海巡

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