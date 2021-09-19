出現了！ 鬧鐘2個月響不停 高雄獨居女到案

高雄黃姓女子因鄰居湯姓女子整天鬧鐘響不停擾民，說出「真的無法可管了嗎？」還在臉書社團爆料公社po文。轄區警方左營分局到場查訪，發通知書請湯女到案，湯今天下午6點多到所，稱因與鄰居有嫌隙才出此下策。

黃女今天凌晨在臉書社團爆料公社公開版貼文，指「鄰居的鬧鐘聲干擾至少2個月，長時間搞到她離開家出門還以為幻聽」，聽鄰居說是某鄰居故意製造噪音，警察來按鈴不開警察也沒轍，在警察來時雖然鈴聲暫時停止，離去後鬧鐘又響了。讓她直說「真的無法可管了嗎」。

轄區警方左營分局舊城派出所獲報後，循線到左營區店仔頂街巷弄內蒐證，查訪鄰居、po文的黃女，及在湯女（43歲）住家門外按門鈴等候，湯女終於在今天傍晚6點多到派出所協助釐清。