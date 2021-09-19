快訊

「巨獸」來襲 第4季新台幣匯率升值抗通膨？

釋迦蓮霧被禁 蔡英文譴責中國：已違反國際貿易規範

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北金山別墅父女陳屍屋內疑死亡多月 未繳費房子斷水斷電

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北金山區住在清水路獨棟別墅的陳姓父女，今晚被人發現陳屍2樓客廳，屍身已乾枯，警方初步研判無外力侵入、他殺嫌疑，報請檢察官相驗。陳家因為未繳水電費，兩個月前被斷水斷電，警方研判陳家並非沒錢繳水電費，而是父女身亡未繳費，才被斷水斷電。

據了解，陳男與妻子離婚後，與罹患精神障礙的30多歲女兒同住，前妻和兩人生的兒子住在他處。陳的兒子曾想去探望爸爸和妹妹，但都被爸爸拒於門外。最近一直聯絡不上爸爸，今天傍晚前去探視無人應門，後來找來鎖匠開門，發現爸爸和妹妹坐在客廳沙發，已經死亡。

警方獲報封鎖現場、採證，初步研判房鎖情況正常，無外力侵入跡象。詳細死因待檢察官偕法醫檢驗釐清。陳家長期未付水電費，大門貼了許多通知單和催繳單，並在兩個月前被斷水斷電。

新北市金山區住在清水路獨棟別墅的陳姓父女，今晚被人發現陳屍2樓客廳，屍身已乾枯。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山區住在清水路獨棟別墅的陳姓父女，今晚被人發現陳屍2樓客廳，屍身已乾枯。記者邱瑞杰／翻攝

檢察官 金山 新北

延伸閱讀

建築師沉迷「黑魔法」不工作 跟1歲女兒雙雙裸身陳屍公寓內

2天前才為錢吵架 台中商人妻今晨陳屍自宅陽台嚇壞夫

雲林婦人陳屍計程車 同居人8月就住大溪姊家稱躲避疫情

失蹤2月西螺女詭陳屍計程車 男友上月失溫死在桃園山區

相關新聞

新北金山別墅父女陳屍屋內疑死亡多月 未繳費房子斷水斷電

新北市金山區住在清水路獨棟別墅的陳姓父女，今晚被人發現陳屍2樓客廳，屍身已乾枯，警方初步研判無外力侵入、他殺嫌疑，報請檢...

出現了！ 鬧鐘2個月響不停 高雄獨居女到案

高雄黃姓女子因鄰居湯姓女子整天鬧鐘響不停擾民，說出「真的無法可管了嗎？」還在臉書社團爆料公社po文。轄區警方左營分局到場...

男捕蚵失蹤 海巡隊漏夜救援今尋獲遺體

嘉義縣布袋鎮59歲蔡姓男子昨天下午告知朋友家人，將前往龍宮溪內河道捕蚵，晚間7時許親友遲未見其返家，通報海巡出動40多人...

女兵深夜酒駕被逮 花防部列汰除名單

花東防衛指揮部1名29歲翁姓女兵，在昨天凌晨被警方逮到酒駕，酒測值有0.33毫克，已達酒駕標準，立刻被上銬帶回派出所，依...

菜市場企圖強擄3歲女童 潭子區怪怪男身影曝光

一名中年男子昨天在台中市潭子區復興路市場，企圖強抱3歲女童，被女童母親發現大聲喝聲制止，警方調出監視器畫面，鎖定這名中年...

影／男子在市場要抱走三歲女童 台中警方鎖定身分追查

台中市潭子區出現強抱女童的男子？一名家長上臉書提醒大家，她昨天到潭子復興路市場買菜，一名男子要抱走她坐在嬰兒車內3歲女兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。