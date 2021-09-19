新北金山別墅父女陳屍屋內疑死亡多月 未繳費房子斷水斷電

新北市金山區住在清水路獨棟別墅的陳姓父女，今晚被人發現陳屍2樓客廳，屍身已乾枯，警方初步研判無外力侵入、他殺嫌疑，報請檢察官相驗。陳家因為未繳水電費，兩個月前被斷水斷電，警方研判陳家並非沒錢繳水電費，而是父女身亡未繳費，才被斷水斷電。

據了解，陳男與妻子離婚後，與罹患精神障礙的30多歲女兒同住，前妻和兩人生的兒子住在他處。陳的兒子曾想去探望爸爸和妹妹，但都被爸爸拒於門外。最近一直聯絡不上爸爸，今天傍晚前去探視無人應門，後來找來鎖匠開門，發現爸爸和妹妹坐在客廳沙發，已經死亡。