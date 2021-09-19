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嘉義東石3歲童連假首日遭輾斃 駕駛稱「沒看到」訊後請回

聯合報 / 記者林伯驊莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉塭港村3歲陳姓男童昨天於村內的馬路，遭同村邱姓男子涉開休旅車擦撞輾過，送醫搶救不治，檢警今相驗，發現男童顱骨開放性骨折、腦組織外溢等導致中樞神經休克死亡。邱辯稱，當時沒看到男童，輾過時已來不及，檢方今相驗並訊問後，依過失致死罪嫌將他請回。

檢警調查，陳姓男童昨天下午在住家附近的巷道玩耍，約5點半許，走到無號誌的路口、疑要往南穿越道路時，67歲邱姓男子駕駛休旅車，從西向東經過，擦撞並輾過頭顱，察覺有異狀趕緊暫停，驚見男童倒地。

邱姓男子今應訊稱，當時沒看到男童，是發生擦撞後感覺好像碰到東西，當下來不及、已輾過；檢警懷疑，案發時男童站到路口處，不是突然衝出，除非真的是死角，沒注意到身形矮小的男童，否則邱應有足夠的時間反應，不排除也可能為恍神，但都涉及過失。

檢察官今天相驗，確認男童的顱骨開放性骨折、顏面骨骨折、腦組織外溢，造成中樞神經休克死亡，確定車禍致死；警方依過失致死罪嫌將邱姓男子送辦，檢方今相驗後進行訊問，訊後命令他不用交保請回。

據指出，陳姓男童家裡三代同堂，父母養蚵為生，不料中秋節首日發生意外，且車禍雙方都是同村村民，令村內難以接受，男童家屬與邱姓男子將討論是否和解。

嘉義縣東石鄉塭港村3歲陳姓男童昨天遭休旅車擦撞輾過，送醫不治，駕駛邱姓男子遭過失致死罪嫌移送，今訊後請回。記者林伯驊／翻攝
嘉義縣東石鄉塭港村3歲陳姓男童昨天遭休旅車擦撞輾過，送醫不治，駕駛邱姓男子遭過失致死罪嫌移送，今訊後請回。記者林伯驊／翻攝

骨折 車禍 嘉義

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