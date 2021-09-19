聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義東石3歲童連假首日遭輾斃 駕駛稱「沒看到」訊後請回
嘉義縣東石鄉塭港村3歲陳姓男童昨天於村內的馬路，遭同村邱姓男子涉開休旅車擦撞輾過，送醫搶救不治，檢警今相驗，發現男童顱骨開放性骨折、腦組織外溢等導致中樞神經休克死亡。邱辯稱，當時沒看到男童，輾過時已來不及，檢方今相驗並訊問後，依過失致死罪嫌將他請回。
檢警調查，陳姓男童昨天下午在住家附近的巷道玩耍，約5點半許，走到無號誌的路口、疑要往南穿越道路時，67歲邱姓男子駕駛休旅車，從西向東經過，擦撞並輾過頭顱，察覺有異狀趕緊暫停，驚見男童倒地。
邱姓男子今應訊稱，當時沒看到男童，是發生擦撞後感覺好像碰到東西，當下來不及、已輾過；檢警懷疑，案發時男童站到路口處，不是突然衝出，除非真的是死角，沒注意到身形矮小的男童，否則邱應有足夠的時間反應，不排除也可能為恍神，但都涉及過失。
檢察官今天相驗，確認男童的顱骨開放性骨折、顏面骨骨折、腦組織外溢，造成中樞神經休克死亡，確定車禍致死；警方依過失致死罪嫌將邱姓男子送辦，檢方今相驗後進行訊問，訊後命令他不用交保請回。
據指出，陳姓男童家裡三代同堂，父母養蚵為生，不料中秋節首日發生意外，且車禍雙方都是同村村民，令村內難以接受，男童家屬與邱姓男子將討論是否和解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言