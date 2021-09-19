皇天不負苦心人 雲林台西車禍肇逃兇手抓到了

雲林台西海口橋9月15日晚間7時許發生一起肇事逃逸車禍，造成一名26歲機車騎士重傷，經搶救後於隔日凌晨不治，警方連日調閱附近路口監視器全力緝兇，終在17日深夜於苗栗縣查緝到劉姓肇事駕駛及車輛，檢方訊後認定其涉及肇事逃逸致人死亡及過失致死等罪嫌，昨向法院聲押獲准。

一名26歲男子15日晚上7點多騎車返家途中，由北往南行經台17線海口橋時，與一輛從防汛道路由西往東的自小客車相撞，機車受損，騎士受傷倒臥路旁，當目擊者發現車禍後已不見肇事汽車，由於人命關天，現場聚集民眾連忙協助報案，台西警分局獲報趕抵處理。

該名騎士腦部受重創，經送醫急救後，於隔天凌晨2時不治身亡。台西分局指出，肇事車輛事發後就離開現場，加上現場附近沒有監視器，增加緝兇難度，警方成立專案小組，連日調閱事故後、同時段周邊路段監視器清查，並鎖定可疑肇事車輛。

皇天不負苦心人，檢警前天終在苗栗縣逮捕33歲劉姓肇事駕駛及車輛，經多重比對，劉男駕駛的自小客車左後門明顯凹陷，與事故現場情形相符，罪證確鑿，確認當時就是劉男開的車，隨即將他逮捕歸案。

劉男到案後供稱，自己有空就會從苗栗南下雲林釣魚、抓螃蟹，經常走防汛道路，不過當晚回程時天色已暗，車禍發生當下，他稱有將車子停下來探頭查看，但一時緊張才會倉皇逃離現場，不知道結果如此嚴重，但即使劉男有再多後悔，也喚不回年輕騎士性命。