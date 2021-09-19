快訊

釋迦蓮霧被禁 廈門、長三角進口台商哀號轉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

皇天不負苦心人 雲林台西車禍肇逃兇手抓到了

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林台西海口橋9月15日晚間7時許發生一起肇事逃逸車禍，造成一名26歲機車騎士重傷，經搶救後於隔日凌晨不治，警方連日調閱附近路口監視器全力緝兇，終在17日深夜於苗栗縣查緝到劉姓肇事駕駛及車輛，檢方訊後認定其涉及肇事逃逸致人死亡及過失致死等罪嫌，昨向法院聲押獲准。

一名26歲男子15日晚上7點多騎車返家途中，由北往南行經台17線海口橋時，與一輛從防汛道路由西往東的自小客車相撞，機車受損，騎士受傷倒臥路旁，當目擊者發現車禍後已不見肇事汽車，由於人命關天，現場聚集民眾連忙協助報案，台西警分局獲報趕抵處理。

該名騎士腦部受重創，經送醫急救後，於隔天凌晨2時不治身亡。台西分局指出，肇事車輛事發後就離開現場，加上現場附近沒有監視器，增加緝兇難度，警方成立專案小組，連日調閱事故後、同時段周邊路段監視器清查，並鎖定可疑肇事車輛。

皇天不負苦心人，檢警前天終在苗栗縣逮捕33歲劉姓肇事駕駛及車輛，經多重比對，劉男駕駛的自小客車左後門明顯凹陷，與事故現場情形相符，罪證確鑿，確認當時就是劉男開的車，隨即將他逮捕歸案。

劉男到案後供稱，自己有空就會從苗栗南下雲林釣魚、抓螃蟹，經常走防汛道路，不過當晚回程時天色已暗，車禍發生當下，他稱有將車子停下來探頭查看，但一時緊張才會倉皇逃離現場，不知道結果如此嚴重，但即使劉男有再多後悔，也喚不回年輕騎士性命。

警方訊後依法將劉男移送雲林地檢署偵辦，檢方偵訊後，昨日向雲林地方法院聲請羈押獲准。

雲林台西海口橋9月15日晚間7時許發生一起肇事逃逸車禍，一輛自小客車與機車撞擊後，造成一名26歲機車騎士傷重不治，但肇事汽車當下逃逸無蹤。記者陳苡葳／翻攝
雲林台西海口橋9月15日晚間7時許發生一起肇事逃逸車禍，一輛自小客車與機車撞擊後，造成一名26歲機車騎士傷重不治，但肇事汽車當下逃逸無蹤。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方成立專案小組，連日調閱台西海口橋附近路口監視器全力緝兇，終在9月17日深夜於苗栗縣查緝到涉嫌肇逃的33n歲劉姓男子及肇事車輛。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方成立專案小組，連日調閱台西海口橋附近路口監視器全力緝兇，終在9月17日深夜於苗栗縣查緝到涉嫌肇逃的33n歲劉姓男子及肇事車輛。記者陳苡葳／翻攝
警方在苗栗縣找到涉嫌肇事逃逸的劉姓男子及肇事車輛，他稱自己在發生車禍當下因為太緊張才會倉皇逃離現場。記者陳苡葳／翻攝
警方在苗栗縣找到涉嫌肇事逃逸的劉姓男子及肇事車輛，他稱自己在發生車禍當下因為太緊張才會倉皇逃離現場。記者陳苡葳／翻攝

監視器 車禍

延伸閱讀

降級後首個秋節連假第2天 雲林未現壅塞車流

全國古蹟日「雲林秘寶」列車 42場文化體驗今起啟動

雲林查獲未許可進口的快篩試劑 流入校園被老師使用

莫德納不夠用？ 雲林有剩還可打其他類別的人

相關新聞

北市七旬翁登山失蹤半個月 新北消防搜山3天無獲

台北市1名70歲老翁大約半個月前最後身影出現在陽明山國家公園二子坪登山口，家屬直到16日才報案協尋，新北市消防局號召84...

原來16年前姊姊託夢是真的 中秋月圓姊妹「團圓」

新北市新莊區有1名洪姓女子於民國94年已失蹤，她的妹妹卻在15年後才向警方報案協尋。新莊警分局在中秋節前夕確認身分，雖已...

影／男子在市場要抱走三歲女童 台中警方鎖定身分追查

台中市潭子區出現強抱女童的男子？一名家長上臉書提醒大家，她昨天到潭子復興路市場買菜，一名男子要抱走她坐在嬰兒車內3歲女兒...

皇天不負苦心人 雲林台西車禍肇逃兇手抓到了

雲林台西海口橋9月15日晚間7時許發生一起肇事逃逸車禍，造成一名26歲機車騎士重傷，經搶救後於隔日凌晨不治，警方連日調閱...

女兵深夜酒駕被逮 花防部列汰除名單

花東防衛指揮部1名29歲翁姓女兵，在昨天凌晨被警方逮到酒駕，酒測值有0.33毫克，已達酒駕標準，立刻被上銬帶回派出所，依...

菜市場企圖強擄3歲女童 潭子區怪怪男身影曝光

一名中年男子昨天在台中市潭子區復興路市場，企圖強抱3歲女童，被女童母親發現大聲喝聲制止，警方調出監視器畫面，鎖定這名中年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。