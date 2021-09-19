菜市場企圖強擄3歲女童 潭子區怪怪男身影曝光

一名中年男子昨天在台中市潭子區復興路市場，企圖強抱3歲女童，被女童母親發現大聲喝聲制止，警方調出監視器畫面，鎖定這名中年男子，常騎腳踏車在附近出沒，將追查到案。

據了解，這名中年男子年約50多歲，身高160公分，微胖，常騎腳踏車出現在潭子區復興路市場，昨天要強抱女童時，他戴橘色鴨舌帽。

一名媽媽在地方臉書PO文，她昨天上午到潭子區復興路市場買菜，一名男子趁她轉頭問價錢時，騎腳踏車衝過來，想抱走她坐在嬰兒車內的3歲女兒，她大喊，男子立刻跑到30公尺外觀望，她說已報案，呼籲大家帶年幼子女在公共場所要注意；PO文也引起回響，有家長說，曾帶小孩到幼稚園，也在此處遇到一名阿伯，對她兒子頭和臉，她大聲喝斥制止，阿伯就轉頭和賣菜的人說話，裝做沒事。