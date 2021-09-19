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菜市場企圖強擄3歲女童 潭子區怪怪男身影曝光

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名中年男子昨天在台中市潭子區復興路市場，企圖強抱3歲女童，被女童母親發現大聲喝聲制止，警方調出監視器畫面，鎖定這名中年男子，常騎腳踏車在附近出沒，將追查到案。

據了解，這名中年男子年約50多歲，身高160公分，微胖，常騎腳踏車出現在潭子區復興路市場，昨天要強抱女童時，他戴橘色鴨舌帽。

一名媽媽在地方臉書PO文，她昨天上午到潭子區復興路市場買菜，一名男子趁她轉頭問價錢時，騎腳踏車衝過來，想抱走她坐在嬰兒車內的3歲女兒，她大喊，男子立刻跑到30公尺外觀望，她說已報案，呼籲大家帶年幼子女在公共場所要注意；PO文也引起回響，有家長說，曾帶小孩到幼稚園，也在此處遇到一名阿伯，對她兒子頭和臉，她大聲喝斥制止，阿伯就轉頭和賣菜的人說話，裝做沒事。

大雅警分局表示，潭子區復興路二段昨天早上發生的案件，警方獲報趕到現場，並調閱附近監視器，鎖定犯嫌身份持續追查，潭子所將持續加強該址巡邏，並積極宣導呼籲民眾上市場買菜「隨身財物要顧好，心肝寶貝請牽好」，防止類似情形發生，為轄區居民提供更安心的環境。

台中市潭子區復興路市場有男子企圖強抱女童，警方追查中。圖／民眾提供
台中市潭子區復興路市場有男子企圖強抱女童，警方追查中。圖／民眾提供
台中市潭子區復興路市場有男子企圖強抱女童，警方追查中。圖／民眾提供
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腳踏車 監視器 嬰兒

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