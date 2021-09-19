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影／男子在市場要抱走三歲女童 台中警方鎖定身分追查
台中市潭子區出現強抱女童的男子？一名家長上臉書提醒大家，她昨天到潭子復興路市場買菜，一名男子要抱走她坐在嬰兒車內3歲女兒，她大喊制止，大雅警分局表示，已鎖定這名男子身分追查中。
一名媽媽在地方臉書PO文，她昨天上午到潭子區復興路市場買菜，一名男子趁她轉頭問價錢時，騎腳踏車衝過來，想抱走她坐在嬰兒車內的3歲女兒，她大喊，男子立刻跑到30公尺外觀望，她說已報案，呼籲大家帶年幼子女在公共場所要注意。
大雅警分局表示，潭子區復興路二段昨天早上發生的案件，警方獲報趕到現場，並調閱附近監視器，鎖定犯嫌身份持續追查，潭子所將持續加強該址巡邏，並積極宣導呼籲民眾上市場買菜「隨身財物要顧好，心肝寶貝請牽好」，防止類似情形發生，為轄區居民提供更安心的環境。
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