影／男子在市場要抱走三歲女童 台中警方鎖定身分追查

台中市潭子區出現強抱女童的男子？一名家長上臉書提醒大家，她昨天到潭子復興路市場買菜，一名男子要抱走她坐在嬰兒車內3歲女兒，她大喊制止，大雅警分局表示，已鎖定這名男子身分追查中。

一名媽媽在地方臉書PO文，她昨天上午到潭子區復興路市場買菜，一名男子趁她轉頭問價錢時，騎腳踏車衝過來，想抱走她坐在嬰兒車內的3歲女兒，她大喊，男子立刻跑到30公尺外觀望，她說已報案，呼籲大家帶年幼子女在公共場所要注意。