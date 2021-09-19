原來16年前姊姊託夢是真的 中秋月圓姊妹「團圓」
新北市新莊區有1名洪姓女子於民國94年已失蹤，她的妹妹卻在15年後才向警方報案協尋。新莊警分局在中秋節前夕確認身分，雖已天人永隔，仍讓洪女得以落葉歸根與家人團圓。
警方指出，64年次的洪女曾有婚姻，結婚之後很少與娘家聯繫，且後來又離婚，與原生家庭親屬非常疏離。民國94年3月，洪女的父親過世，她返家奔喪之後顯得鬱鬱寡歡，不久之後又開始與家人失聯。
原來洪女的遺體，94年8月即在八里區淡水河畔被尋獲，當時警方以無名水流屍處理。一直到了15年之後，洪女的妹妹接到戶政事務所電話，詢問洪女為何遲遲未申辦新版身分證，妹妹才在戶政員建議之下，於109年向警方報案協尋。
新北市警察局今年擴大執行逾3年未尋獲失蹤人口專案，新莊警分局巡佐王聖傑發現洪女失蹤日期，竟與報案日期相差15年，好奇驅使他向家屬詳細詢問案情，核對資料認為八里那件水流屍很有可能是洪女，採集家屬DNA比對之後，終於在中秋節前夕讓洪女與家人團圓。
洪女的妹妹訝異憶起一段往事，指稱父親過世之後，姊姊又開始失聯，曾經夢見姊姊要她去殯儀館尋找，當時不以為意，一直拖了15年才因為戶政所的來電，向警方報案。
時序一經比對，原來夢境竟然是真的，當時姊姊已經往生並且託夢給她。妹妹雖然心中萬般不捨，還是很感謝警方協助讓姊姊落葉歸根團圓。
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