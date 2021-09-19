24歲男上網貼擁槍照嗆輸贏 警上門果真起出槍彈
台南鹽水區24歲郭姓男子在網路上張貼持槍照片，還嗆聲輸贏「比誰槍多」，遭警方鎖定持搜索票上門查緝，果真起出改造手槍、子彈、含毒品安非他命的咖啡包等證物送辦。
台南市政府警察局新營分局今天指出，9月初接獲檢舉情資，指稱有鹽水區民眾在網路貼文嗆聲輸贏，還公開留言「比誰槍多」，經組成專案小組著手清查，發現貼文的24歲郭男除於網路張貼持長槍指向友人照片外，還有持雙槍指向自己的照片，貼文中有囂張嗆聲輸贏的訊息。
警方指出，經向台南地方法院聲請搜索票獲准，專案小組昨天前往郭男住處執行搜索，但郭男拒不開門，員警前後包抄破門進入屋內，當場查扣含有毒品安非他命成分的毒品咖啡包27包、改造手槍2枝、子彈7顆等證物。
警方指出，專案小組當時在屋內發現另一名熟睡中的男子，清查後發現是因案遭桃園地方法院通緝中的28歲鄭姓男子，郭男則逃到頂樓躲藏，但仍被警方發現，全案偵訊後將鄭男解送至桃園地方法院歸案，另將郭男移送台南地檢署偵辦。
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