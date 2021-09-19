帶九旬媽吃大餐出門 一轉眼人不見子女急尋幸遇警

今天是中秋連假第二天，很多市民都帶家人外出用餐，高齡九旬的李姓老婦在15日時，也被六旬的子女帶出享用大餐，未料步行期間，未注意到李婦沒有跟上，一轉眼就發現李婦不見，幸好有熱心的市民看到，李婦一個人呆坐在一家服飾店的店門前，報警協助，警方才協助李婦與家人團聚，李婦子女看到媽媽時，急得拉著李婦的手，直說「媽媽，我們都在找你，真的好擔心」。

台中市第四警分局大墩所警員楊士緯、警員林王衍虎，在15日晚間6時許獲報，李姓老婦（91歲）坐在一家服飾店門前，疑似迷途，警方前往關心，但李婦無法回答住家地址等基本資料，身上也無證件，警方利用人臉辨識系統，也查無符合者，不過幸好附近有居民認出李婦，記得李婦住家的大略位址，兩警就帶著李婦前往該處，挨家挨戶詢問。

兩名警員幾乎把巷子內大樓都逐一詢問，卻沒有進展，正想將李婦帶回派出所休息時，突然經到有人大喊一聲「媽」。

警方見一對年約60歲的男女匆忙向他們走來，邊走邊著急的說，「媽，你怎麼在這裡，我們一直在找你，很擔心」。

經警方調查，這對六旬的男子是李婦的兒子、女兒，當天原本要帶母親步行去吃大餐慶祝中秋節，途中李婦可能被服飾店吸引駐足，子女一時不察而未發現，等到回過神來才發現李婦已不見蹤影，沿原路返回四處尋找，還好幸運在住家大樓外巧遇警方與李婦，李婦子女看到李婦無恙，也頻頻向警方致謝。