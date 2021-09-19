你遇到詐騙了嗎？假網賣一至九月有1791件 買手機最多

近幾個月民眾因防疫在家常利用網路購物，所以也造成假網路拍賣詐騙案件層出不窮，刑事局統計，今年1月1日至9月5日，假網路拍賣詐騙案件受理數為1791件，在各類詐騙手法中排名第4 名。

警方提醒，蘋果手機Iphone 13將於近期發表並銷售， 預期歹徒會利用iphone 12已非最新機種，將進行大降價或急需用錢等理由，針對想撿便宜買舊款手機的民眾進行詐騙，民眾要多加留意。

嘉義縣一名40歲陳姓女子，9月初在臉書「嘉義二手交流 、買賣公開社團」，看到賴姓賣家發文要販售9成5新、容量256G的二手iPhone 12手機，留言詢價後，賴姓男子以臉書Messenger訊息私訊陳女，聲稱因急需用錢，所以只賣新台幣7800元，要並求陳女以街口支付App先付訂金1000元，收到訂金當天就會寄手機給林女測試，滿意後再結清餘款。

陳姓女子以街口支付App轉帳1000元到對方提供帳戶後 ，賣家就再也連絡不上，提供的電話號碼也無法接通，陳女發覺受騙，向警方報案。

台中市一名40歲張姓男子，9月初在好幾個臉書社團發文販賣iPhone 12手機，一名吳姓網友聲稱以2萬4000元購買，並傳偽造匯款單給張男，並以要送人為由催促儘快出貨 ，但因張男遲遲未收到匯款，詢問對方，吳姓網友宣稱因臨櫃匯款需等隔日才會入帳。

張男為求謹慎，要求吳姓網友先匯款保證金1000元才把手機寄出，他確認收到保證金後，當天就宅配寄出手機，但隔日仍未收到匯款，寄送的手機也已領走，吳姓網友音訊全無，才驚覺遭詐騙。

警方提醒民眾，無論買家或賣家，在使用網路交易商品 時，應選擇具有第三方支付的代收代付機制，且商譽良好的正規網購平台。