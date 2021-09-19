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高雄2酒吧未用隔板遭罰 餐館CO2濃度過高恐成防疫破口

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

中秋連假，高雄市衛生局表示，昨天深夜到今天清晨聯合稽查鼓山及左營區轄內餐酒館及酒吧，發現有2家餐酒館營業場內未使用隔板，已違反傳染病防治法第36、37條規定，將處3千至1萬5千罰鍰。衛生局也在現場測量二氧化碳濃度，濃度太高代表通風不良，恐成疫情破口，要求商家要立即改善，增加通氣並管制人流。

衛生局表示，高雄市從8月18日起針對餐飲業全面輔導相關防疫措施，已歷時1個月，發現業者常見違規項目包括：落實隔板、員工健康監測及顧客實聯制。

有鑑於國內仍有零星感染個案發生，秋節連假期間人流南來北往疫情風險增溫。衛生局再加強輔導稽查工作，昨天深夜11點到今天凌晨，衛生局長黃志中協同警察局，針對鼓山及左營區轄內餐酒館及酒吧進行聯合稽查，發現2家餐酒館營業場內未使用隔板，已違反傳染病防治法第36、37條規定，並依同法第70條規定處3千至1萬5千罰鍰。

黃志中說，餐廳內空間狹小空氣流通不良，衛生局人員這次稽查也帶著二氧化碳偵測儀，到各現場測量二氧化碳濃度，很多都大於800ppm、甚至最高達1500ppm以上。因為飛沫傳染乃至於氣溶膠的傳染途徑在未戴口罩之下，可能導致極高感染風險，所要求業者務必配合立即確實改善。現場量測ppm超過650以上，就要業者增加通氣，並管空人流進出。

秋節連假，高雄市衛生局與警察局今天凌晨稽查鼓山及左營區轄內餐酒館及酒吧，發現有餐酒館營業場內未使用隔板，依違反傳染病防治法開罰。衛生局提供
秋節連假，高雄市衛生局與警察局今天凌晨稽查鼓山及左營區轄內餐酒館及酒吧，發現有餐酒館營業場內未使用隔板，依違反傳染病防治法開罰。衛生局提供

衛生局 疫情 傳染病

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