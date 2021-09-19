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高雄2酒吧未用隔板遭罰 餐館CO2濃度過高恐成防疫破口
中秋連假，高雄市衛生局表示，昨天深夜到今天清晨聯合稽查鼓山及左營區轄內餐酒館及酒吧，發現有2家餐酒館營業場內未使用隔板，已違反傳染病防治法第36、37條規定，將處3千至1萬5千罰鍰。衛生局也在現場測量二氧化碳濃度，濃度太高代表通風不良，恐成疫情破口，要求商家要立即改善，增加通氣並管制人流。
衛生局表示，高雄市從8月18日起針對餐飲業全面輔導相關防疫措施，已歷時1個月，發現業者常見違規項目包括：落實隔板、員工健康監測及顧客實聯制。
有鑑於國內仍有零星感染個案發生，秋節連假期間人流南來北往疫情風險增溫。衛生局再加強輔導稽查工作，昨天深夜11點到今天凌晨，衛生局長黃志中協同警察局，針對鼓山及左營區轄內餐酒館及酒吧進行聯合稽查，發現2家餐酒館營業場內未使用隔板，已違反傳染病防治法第36、37條規定，並依同法第70條規定處3千至1萬5千罰鍰。
黃志中說，餐廳內空間狹小空氣流通不良，衛生局人員這次稽查也帶著二氧化碳偵測儀，到各現場測量二氧化碳濃度，很多都大於800ppm、甚至最高達1500ppm以上。因為飛沫傳染乃至於氣溶膠的傳染途徑在未戴口罩之下，可能導致極高感染風險，所要求業者務必配合立即確實改善。現場量測ppm超過650以上，就要業者增加通氣，並管空人流進出。
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