北市七旬翁登山失蹤半個月 新北消防搜山3天無獲

台北市1名70歲老翁大約半個月前最後身影出現在陽明山國家公園二子坪登山口，家屬直到16日才報案協尋，新北市消防局號召84人已經找了第三天，籲請民眾協助提供線索。

據了解，許姓老翁平日獨居在北市北投區，子女住在花蓮。最近子女連繫不上老翁，調閱悠遊卡紀錄確認最後一筆刷卡資料為9月4日上午10時11分於陽明山國家公園二子坪（屬於新北市三芝區）公車站下車，監視器並且拍到他後往登山口走去。

家屬指稱許姓老翁平常有獨自爬山的習慣，且常常沒帶手機。新北市消防局16日接獲報案，隔天起動員包括新北市救難協會、搜救協會、急難救援協會、磐石救難隊、陽管處、台北市消防局共約84人次，迄今已第3天在失蹤地點周邊搜索，並出動搜救犬和空拍機，仍無所獲。