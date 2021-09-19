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北市七旬翁登山失蹤半個月 新北消防搜山3天無獲

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

台北市1名70歲老翁大約半個月前最後身影出現在陽明山國家公園二子坪登山口，家屬直到16日才報案協尋，新北市消防局號召84人已經找了第三天，籲請民眾協助提供線索。

據了解，許姓老翁平日獨居在北市北投區，子女住在花蓮。最近子女連繫不上老翁，調閱悠遊卡紀錄確認最後一筆刷卡資料為9月4日上午10時11分於陽明山國家公園二子坪（屬於新北市三芝區）公車站下車，監視器並且拍到他後往登山口走去。

家屬指稱許姓老翁平常有獨自爬山的習慣，且常常沒帶手機。新北市消防局16日接獲報案，隔天起動員包括新北市救難協會、搜救協會、急難救援協會、磐石救難隊、陽管處、台北市消防局共約84人次，迄今已第3天在失蹤地點周邊搜索，並出動搜救犬和空拍機，仍無所獲。

新北市消防局指出，許姓老翁身高165公分左右、平頭、穿白色短袖上衣、米白色長褲、黑長雨靴、用竹子當拐杖、後背包、小黑斜背包、白色帽子，民眾若於附近發現類似特徵對象，請撥打119或110通報。搜救勤務明天將持續編排，若天黑仍無所獲，將停止搜救。

搜索行動包括搜救犬和空拍機，仍無所獲。圖／新北消防局提供
搜索行動包括搜救犬和空拍機，仍無所獲。圖／新北消防局提供
許姓老翁最後身影出現在陽明山國家公園二子坪公車站。圖／新北消防局提供
許姓老翁最後身影出現在陽明山國家公園二子坪公車站。圖／新北消防局提供
許姓老翁的照片。圖／新北消防局提供
許姓老翁的照片。圖／新北消防局提供
搜索行動包括搜救犬和空拍機，仍無所獲。圖／新北消防局提供
搜索行動包括搜救犬和空拍機，仍無所獲。圖／新北消防局提供
搜索行動已經進行第３天。圖／新北消防局提供
搜索行動已經進行第３天。圖／新北消防局提供

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