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桃園阿公店6人聚餐辯「餐飲可復業」恐挨罰30萬
八大行業違規營業又一樁。桃園市一家阿公店昨天下午6人開桌聚餐，被巡邏員警發現並上門稽查，負責人稱由於餐飲業已復業，便自行改做外送餐飲，視聽設備也都撤掉，這次只是友人聚餐，然而因業者營業登記仍為八大行業，餐飲部分也未依防疫指引向主管機關報備，仍被依違反傳染病防治法函送裁罰，恐面30萬元罰鍰。
昨天下午4時35分許，桃園警分局景福派出所員警巡邏時發現，和平路上一家小吃茶藝館（俗稱阿公店）開門營業，由於該店營業登記含酒家業及視聽歌唱業，屬於仍須停業的八大行業，便上門稽查。
員警在店內發現6名越籍客人正在同桌用餐，並未設置隔板或保持社交距離，負責人黃姓女子（36歲）辯稱，是朋友說餐飲業已開放營業，才將店內視聽設備拆除運走，改做餐飲外賣，這次只是朋友聚餐，未對外營業。
警方耐心解釋，店家改變營業項目須向主管機關申請變更並獲核可，要內用也須遵守相關防疫規定，但女子仍未信服，當場致電友人「求證」，不料話筒那頭卻傳來「不是叫你不要營業，怎麼硬要開？」讓黃女啞口無言，全案依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，若違規營業屬實，最高恐處30萬元罰鍰。
市府經發局指出，根據中央防疫指引，商業登記為八大行業者尚不得復業，就算撤掉視聽設備或改做外送，原則上仍不合規定；而若合法餐飲業者要恢復內用，也須根據防疫指引設置相關措施，向主管機關報備後才能重新開張。
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