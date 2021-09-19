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鄰居鬧鐘一個不夠2個一起響整天 女子崩潰報警
一名住在高雄左營區店仔頂街巷弄內的黃姓女網友，因鄰居鬧鐘響整天，還2個鬧鐘一起響，嚴重干擾到她的生活，讓他憤而在臉書社團爆料公社上Po文，直說「真的無法可管了嗎？」
黃姓女網友今天凌晨3點多左右，在臉書社團爆料公社公開版貼文，指被鬧鐘聲干擾至少2個月，「搞到她現在離開家出門，還會有幻聽現象」、「昨晚她受不了，走到樓下觀察是哪戶發出聲音，發現是斜對面公寓」、「聽鄰居說這是某露鄰居故意製造噪音，『警察來過，按鈴不開門警察也沒轍』」最後她說出「真的無法可管了嗎？」
警方說，警分局獲報後，派員前往當地查訪，的確有聽到鬧鐘鈴響，但警員敲門、按門鈴都未有人回應，現場警員立即錄影蒐證，持續聯繫通知屋主到案說明。後續將蒐集相關噪音佐證資料，朝向社會秩序維護法規定，依妨害公眾安寧查辦，可處6000元以下罰鍰。
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