鄰居鬧鐘一個不夠2個一起響整天 女子崩潰報警

一名住在高雄左營區店仔頂街巷弄內的黃姓女網友，因鄰居鬧鐘響整天，還2個鬧鐘一起響，嚴重干擾到她的生活，讓他憤而在臉書社團爆料公社上Po文，直說「真的無法可管了嗎？」

黃姓女網友今天凌晨3點多左右，在臉書社團爆料公社公開版貼文，指被鬧鐘聲干擾至少2個月，「搞到她現在離開家出門，還會有幻聽現象」、「昨晚她受不了，走到樓下觀察是哪戶發出聲音，發現是斜對面公寓」、「聽鄰居說這是某露鄰居故意製造噪音，『警察來過，按鈴不開門警察也沒轍』」最後她說出「真的無法可管了嗎？」