嘉縣3歲童穿越路口遭車撞不治 駕駛疑恍神肇禍

嘉義縣東石鄉3歲男幼童昨天在住家附近路口遭休旅車撞擊、輾入車底，送醫不治；檢警今天相驗，發現幼童先走到路口，才遭隨後而來車輛撞擊，研判肇事駕駛疑恍神肇禍。

檢警表示，調閱肇事路段的路口監視器畫面，3歲陳姓幼童昨天傍晚5時33分左右步行穿越路口，不料遭鄰居67歲的邱姓男子駕駛休旅車撞擊不治，幼童並非突然衝出路口，而是步行走到路口，隨後而來的邱姓男子應有足夠反應時間，研判邱男疑恍神肇禍。

涉及過失致死罪嫌的邱嫌供稱，當時並沒有注意到幼童過馬路，所駕駛的休旅車車速也不快，車子撞到東西停下來，才知撞到人。

警方指出，幼童當時由北往南行走，穿越馬路，路口無號誌；邱男駕車由西向東直行，行經路口時，疑未注意走到路口的幼童，當場撞擊並輾入車底，幼童呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救，但幼童顱骨開放性骨折合併腦漿外溢，急救後仍宣告不治。