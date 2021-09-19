快訊

直播／蓮霧釋迦9成銷陸今突遭禁 陳吉仲對外說明

四叉貓驗抗體風波 羅一鈞分析這5人檢驗結果

嘉縣3歲童穿越路口遭車撞不治 駕駛疑恍神肇禍

中央社 / 嘉義市19日電

嘉義縣東石鄉3歲男幼童昨天在住家附近路口遭休旅車撞擊、輾入車底，送醫不治；檢警今天相驗，發現幼童先走到路口，才遭隨後而來車輛撞擊，研判肇事駕駛疑恍神肇禍。

檢警表示，調閱肇事路段的路口監視器畫面，3歲陳姓幼童昨天傍晚5時33分左右步行穿越路口，不料遭鄰居67歲的邱姓男子駕駛休旅車撞擊不治，幼童並非突然衝出路口，而是步行走到路口，隨後而來的邱姓男子應有足夠反應時間，研判邱男疑恍神肇禍。

涉及過失致死罪嫌的邱嫌供稱，當時並沒有注意到幼童過馬路，所駕駛的休旅車車速也不快，車子撞到東西停下來，才知撞到人。

警方指出，幼童當時由北往南行走，穿越馬路，路口無號誌；邱男駕車由西向東直行，行經路口時，疑未注意走到路口的幼童，當場撞擊並輾入車底，幼童呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救，但幼童顱骨開放性骨折合併腦漿外溢，急救後仍宣告不治。

休旅車 監視器 嘉義

延伸閱讀

北極星也要出休旅車了　全新Polestar 3將比Volvo XC90更高檔、更強悍！

英語外師進駐偏鄉學校國中都有外師 嘉縣強化英語教育

今十架共機擾台 反潛及技偵機穿越巴士海峽抵東部外海

嘉縣警局4分局長今上任 翁章梁：不容犯罪挑釁

相關新聞

北市七旬翁登山失蹤半個月 新北消防搜山3天無獲

台北市1名70歲老翁大約半個月前最後身影出現在陽明山國家公園二子坪登山口，家屬直到16日才報案協尋，新北市消防局號召84...

桃園阿公店6人聚餐辯「餐飲可復業」恐挨罰30萬

八大行業違規營業又一樁。桃園市一家阿公店昨天下午6人開桌聚餐，被巡邏員警發現並上門稽查，負責人稱由於餐飲業已復業，便自行...

原來16年前姊姊託夢是真的 中秋月圓姊妹「團圓」

新北市新莊區有1名洪姓女子於民國94年已失蹤，她的妹妹卻在15年後才向警方報案協尋。新莊警分局在中秋節前夕確認身分，雖已...

鄰居鬧鐘一個不夠2個一起響整天 女子崩潰報警

一名住在高雄左營區店仔頂街巷弄內的黃姓女網友，因鄰居鬧鐘響整天，還2個鬧鐘一起響，嚴重干擾到她的生活，讓他憤而在臉書社團...

上有老下有小全靠他幫忙 卻因搶救熟睡姪女命喪火窟

高雄市鳥松區本館路一棟4層樓透天厝今天凌晨發生火警，蘇姓三代同堂10人倉皇逃生，住在3樓的47歲大兒子不顧濃煙至4樓搶救...

影／基隆男幫友人鋸蓮霧樹跌落 掉2樓遮陽棚保住一命

基隆市1名男子今天上午到友人住處後方，爬上蓮霧樹協助鋸樹時，從約6、7公尺高的樹上跌落，掉在民宅2樓遮雨棚受傷。消防局獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。