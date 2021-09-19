上有老下有小全靠他幫忙 卻因搶救熟睡姪女命喪火窟

高雄市鳥松區本館路一棟4層樓透天厝今天凌晨發生火警，蘇姓三代同堂10人倉皇逃生，住在3樓的47歲大兒子不顧濃煙至4樓搶救9歲的姪女，卻雙雙倒地失去生命徵象，住2樓的71歲屋主與小兒子救火，屋主遭嗆傷、燙傷送醫，大兒子送醫不治，女童目前恢復呼吸心跳，仍在加護病房與死神拔河。

鳥松區長蔡登山、里長蔡美蘭獲報到現場關心，蔡美蘭表示，蘇家大兒子跟還在急救的妹妹都很乖，因為屋主年紀大了，2個小孩才讀國小，家中很多事情都由大兒子幫忙處理，大兒子一家疫情期間不敢帶小孩外出逛街，沒想到卻發生噩耗，只能鼓勵家屬要堅強，期望妹妹趕快脫離險境。

死者妻子哽咽表示，丈夫今天凌晨4點多睡到一半聽到樓上有劈啪聲，打開房門發現樓上有黑煙，趕快打電話報警，並叫家人逃生，逃到一樓發現少一個人，不顧濃煙衝上去救人，過了很久都沒有下來，家人有持滅火器衝到4樓救火，但因火煙太大，父親因此被燙傷。

火警發生後，死者妻子先讓2個小朋友交由住隔壁的親戚照顧，便獨自搭上救護車陪大兒子到鳳山802醫院，據指，醫生已搶救到他口鼻出血，依然回天乏術，原本在高雄長庚醫院陪伴屋主的奶奶聽到大兒子不治當場腿軟，在家人陪同下到鳳山802醫院認屍，目前大兒子遺體已送往殯儀館，有待下午相驗釐清死因。

據了解，蘇姓為地方大家族，親戚都住在附近，發生火警的屋主為鳥松區福德宮董事之一，以務農為生，大兒子則在大樹區一間化工廠上班，個性古意，很喜歡小孩，對姪女姪子很好。