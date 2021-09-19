高雄透天厝冷氣機旁起火點 消防置身濃煙「摸」著救人

高雄市鳥松區本館路一棟四樓透天厝今天凌晨5時許發生火警，47歲大伯為救住在4樓的9歲姪女衝入火場，兩人被發現時已昏迷失去意識，女童送醫恢復心跳，蘇男急救後不治。據了解，4樓書房裝有氣密窗，起火客廳又無通風門窗，黑色濃煙在整層蓄積，消防人員伸手不見五指，只能以「觸摸」逐房搜索，才能在主臥室找到兩人，可見火場狀況之惡劣。

今早火調人員進入現場，消防人員初判4樓客廳冷氣機附近有明顯碳化跡象，疑似為起火位置，初步排除人為縱火，詳細起火原因正進一步釐清。

這棟4樓透天厝由71歲蘇姓屋主與大兒子、二兒子一家同住，屋主夫妻住2樓，大兒子一家6口住3樓，二兒子一家4口住4樓，事發當時屋內共有10人同住；今凌晨5時許，屋主二兒子一家聽聞4樓客廳出現「劈啪」聲響驚醒，急忙叫全家逃生。

大兒子逃至一樓後，發現9歲姪女沒跟家人在一起，不顧火場濃煙密布衝入屋內救人，沒想到家人等候許久仍不見兩人蹤影，最後在屋內4樓房內找到蘇男與姪女，兩人送醫前已無呼吸心跳，蘇男急救後不治，女童恢復心跳，目前仍在與死神拔河。

今早火調人員進入火場，釐清事發原因，據了解，4樓後面客廳冷氣機附近，出現明顯碳化痕跡，初判應為起火點，疑為電器造成的火警，因客廳堆有雜物，造成整層4樓濃煙密布，蘇男、蘇姓女童逃生不及，疑被濃煙嗆暈在主臥室地板。

「真的伸手不見五指！」參與救援的消防人員回憶，透天厝很深，從本館路側往內依序為書房、主臥室、臥室及起火的客廳，書房裝有氣密窗，加上客廳後方又無其他通風窗口，使得濃煙無處排放，只能在4樓蓄積，根本看不到屋內狀況。

由於屋內濃煙密布，消防人員靠雙手「手感」確認火場環境，最後靠觸摸方式，找到倒在主臥室地板的蘇男及蘇姓女童，分別將兩人送醫急救。消防人員說，由於濃煙無處排放，因此不斷在屋內蓄積，濃煙還有往下竄的趨勢，就算趴在地上，也沒辦法逃生，增加搜救難度與時間。

據了解，當時4樓主臥室、臥室房門半開，有消防人員認為，透天厝起火點在客廳，距離主臥還有一段距離，若氣密窗開啟，蘇男與女童躲在主臥室內，將房門關上緊閉，靜靜等待救援應該獲救機率高，但臥室門半開，濃煙已竄進整間房，逃生更為困難。