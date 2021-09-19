影／基隆男幫友人鋸蓮霧樹跌落 掉2樓遮陽棚保住一命

基隆市1名男子今天上午到友人住處後方，爬上蓮霧樹協助鋸樹時，從約6、7公尺高的樹上跌落，掉在民宅2樓遮雨棚受傷。消防局獲報到場，傷者意識清楚，頭部有外傷，以長背板固定後，將他救下後送醫急救。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10點多接獲報案，仁愛區龍安街198巷內有人從樹上跌落，倒在2樓遮陽棚。需要救援。

消防局出動仁愛、信二兩分隊共3車8人，抵達現場時發現傷者頭部有明顯外傷，生命徵象穩定，意識清楚。救護人員讓他躺在長背板並固定後，從遮陽棚上方搬運到路面，再由救護車送醫。