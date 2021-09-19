半夜廚房出現有毒「長條物」超抖 通報抓牠卻溜走

宜蘭冬山鄉一戶農舍昨晚鑽入一條長蛇，捲曲在廚房角落，嚇壞所有人，貼網求助掀起大家討論說是有毒的「雨傘節」，長約1公尺。屋主打電話通報119抓蛇，不料牠卻趁機溜走，縣消防局提醒家中不要堆放太多雜物，避免長條物躲藏。

這戶農家廚房堆放很多雜物，也不清楚這條蛇是何時溜進來的，昨晚10點多發現牠躲在廚房木櫃下的陰暗角落，捲曲成圈狀，拿手電筒照牠不為所動。屋主全家人嚇到不敢睡，上網貼臉書社群求助，問大家該怎麼辦？網友一看不得了，是毒性強的雨傘節，要他馬上打電話通報119 抓蛇。

縣消防局廣興分隊獲報後由隊員陳威廷與游家豪帶著器械，立即前往抓蛇；不過，到場時已經不見蛇蹤，沒抓到家人不放心，消防局人員翻箱倒櫃找不到，研判可能從廚房的紗門縫隙溜走。

雨傘節雖然膽小溫馴，卻是台灣毒性相當強的毒蛇之一，毒液屬於神經毒，不可不慎。消防局呼籲民眾，進出家戶要記得馬上闗門，紗門縫隙不要太大，比較大的排水孔也有可能是藏身之處，養雞或種菜田園有小老鼠，也可能吸引蛇來。