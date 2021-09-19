清境農場附近工寮暗夜惡火 1死者疑屋主待確認身分
南投縣仁愛鄉仁和路一處工寮今凌晨0時許突竄惡火，消防隊獲報到場，約在凌晨1時左右控制並撲滅火勢，後續火場搜索發現一具焦屍，研判是蔡姓屋主，但外觀難以辨識，必須相驗確認，起火原因則待火場鑑識小組進一步調查釐清。
南投縣消防局指出，今凌晨0時許獲報，大同村仁和路上於清境農場附近有工寮發生火警，調遣仁愛、埔里等地分隊出動消防車8輛、救護車1輛及24名義消、消防，人車馳援灌救，到場時，工寮已陷入火海，火勢不斷從屋內竄出。
現場人員迅速拉水線灌救，將近凌晨1時順利控制火勢，並於1時10分完全撲滅，初步檢視已無生還者，且因現場仍有殘餘高溫，深夜視線不佳，且屋況未明，所有人員先行退出火場，天明進行火場清理及相關鑑識作業。
而蔡姓屋主的妻子告訴警消，工寮凌晨突起火後，她打電話、四處找丈夫都沒找著，不確定他人當時有沒有在工寮，也不知道有沒有逃出，警消因此在清晨5時天色轉亮後進入火場搜尋，果然發現一具焦屍，初步研判應是60多歲的蔡男。
警方表示，該具焦屍發現時，外觀已難以辨認，其身分仍待檢方進一步相驗確認；消防局則表示，該火警事故燃燒面積約30平方公尺，粗估財物損失約5萬元，確切起火位置及原因則有待火場鑑識小組進一步調查釐清。
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