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台中退休師150萬險被詐走 匯款前一張紙條保住老本

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蘇姓婦人是退休教師，她在15日傍晚前往銀行要提領150萬現金，因過程中蘇婦不斷拿著手機通話，行員通知警方到場，蘇婦見警員到場時，先在嘴邊比出「噓」的手勢，隨後遞上一張字條，寫有「幫我看看是否詐騙」數字，警方看到後，馬上請蘇婦掛斷電話，並向蘇婦說明已遇到詐騙，順利保住150萬的老本。

台中市第三警分局健康所巡佐董至宏、警員徐紹軒15日下午5時許，接獲轄內金融機構通報有名蘇姓婦人（60歲）欲提領150萬鉅款，疑似遭人詐騙，二人趕赴現場瞭解。

蘇婦看到警方到場時，手上仍以手機在通話中，蘇婦向警員比出「噓（安靜）」的手勢，並刻意壓低音量，似乎害怕被電話另一頭的人聽到。

蘇婦接這將寫著「幫我看看是否詐騙」的紙條遞給警員，警員看到後，直覺不讓被害人掛斷電話，就是詐騙集團的主要特徵之一，因此趕緊要蘇婦掛斷電話。

警員將蘇婦帶到一旁安撫情緒，並一邊描述一些常見的詐騙案例，一邊詢問她是否遇到類似的狀況，蘇婦聽完員警描述後，才知道自己遇到的就是詐騙集團的老哏套路，頓時恍然大悟。

經查，蘇姓婦人是退休教師，當天中午在家中接到自稱健保署的人員來電，謊稱健保卡有異常使用情形，疑涉嫌違法情事，歹徒還將蘇婦電話轉接到假冒檢警機關的歹徒，再騙蘇婦涉嫌洗錢防制法，要監管蘇婦帳戶，並警告因偵查不公開，相關內容不得告訴其他人，電話也不可掛斷，蘇婦一時緊張才上當，幸好匯款前有寫紙條求助警方，保住老本。

第三警分局呼籲，詐騙手法雖層出不窮，花招推陳出新，但只要把握「calm（冷靜）、check（查證）、call（求助）3C原則」，遇有疑問即撥打110報案電話或165防詐騙專線諮詢，謹慎求證，切勿輕信詐騙集團話術，讓努力攢下的辛苦錢付諸流水。

台中市蘇姓退休師在15日遭到歹徒詐騙，幸好到銀行匯款前，寫紙條向警方求助，保住150萬老本。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓退休師在15日遭到歹徒詐騙，幸好到銀行匯款前，寫紙條向警方求助，保住150萬老本。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓退休師在15日遭到歹徒詐騙，幸好到銀行匯款前，寫紙條向警方求助，保住150萬老本。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓退休師在15日遭到歹徒詐騙，幸好到銀行匯款前，寫紙條向警方求助，保住150萬老本。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓退休師在15日遭到歹徒詐騙，幸好到銀行匯款前，寫紙條向警方求助，保住150萬老本。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓退休師在15日遭到歹徒詐騙，幸好到銀行匯款前，寫紙條向警方求助，保住150萬老本。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 健保卡 台中市

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