「還有一個」大伯聞姪女受困心急救人喪命 老母落淚

「還有一個在裡面！」高雄鳥松區本館路一棟透天民宅，今凌晨5時許發生火警，住在屋內一家10口倉皇逃生，一家逃出門外時卻發現9歲蘇姓女童未出現，女童大伯聽到姪女受困不顧火場濃煙密布，衝入屋內救人，因此罹難，女童仍在醫院加護病房與死神拔河。

起火住宅為一棟4層樓透天厝，71歲屋主與大兒子、二兒子一家同住，屋主夫妻住在2樓，大兒子一家6口住在3樓，二兒子一家4口則住4樓；今凌晨5時許，小兒子發現4樓臥室突然冒出黑煙，摸黑叫醒全家人逃命，起初屋主與兒子企圖用滅火器救火，但濃煙過大，只能就罷，屋主還因高溫遭燙傷，目前仍在醫院插管急救。

一家逃至一樓後，大兒子發現9歲姪女沒有跟大家一起逃生，不顧火場濃煙密布衝入屋內救人，沒想到家人等候許久仍不見兩人蹤影，最後在屋內4樓房內找到蘇男與姪女，兩人送醫前已無呼吸心跳，蘇男急救後不治，女童恢復心跳，目前仍在與死神拔河。

今早蘇母與家人重回火場拿取貴重物品，談到火警發生的逃生過程仍心有餘悸，講到激動處眼眶泛淚。她說，她大兒子一直很疼家裡的小孩，才會在事故後二話不說，看見妹妹還在裡面沒出來，衝進去屋內救人，他很乖、很熱心，連岳父、岳母都誇讚不已，沒想到卻為了就心愛的姪女命喪火場。

蘇母說，起火點的四樓臥室平時沒人居住，不知道為何會突然發生火警，是大兒子、大媳婦聽到霹啪的聲響，覺得奇怪一上四樓才發現濃煙密布，趕緊叫大家逃生。