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高雄透天厝起火大伯救姪女亡 女童危急在加護病房

聯合報 / 記者陳玫伶張議晨徐如宜／高雄即時報導

高雄市鳥松區本館路一棟4樓建築今天凌晨5點多發生火警，三代同住的蘇姓家庭，71歲屋主燙傷及嗆傷送長庚醫院，47歲叔叔為救9歲姪女返回火場傷重不治，女童經搶救目前已恢復心跳插管急救中。受傷女童就讀國小四年級，校長趕去醫院關心，不幸過世的蘇先生也有兩名孩子就讀同所國小，學校會加強陪伴心輔。

鳥松區本館路火警原因待查。據現場目擊者表示，發現火警異狀，家人們趕緊逃生，蘇男當時已逃生至3樓，見住在4樓的姪女還未逃生，緊急返回想救出姪女，沒想到兩人皆受困屋內。71歲屋主燙傷及嗆傷送長庚醫院，47歲蘇姓男子現場無呼吸心跳送醫不治，9歲女童現場無呼吸心跳送高雄長庚醫院，經搶救目前已恢復心跳插管急救中。院方表示，病況仍危險，在加護病房積極治療中。

女童就讀學校的校長也趕到醫院關心，老師們也祈禱小朋友趕快脫離險境。除了女童和姊姊，不幸過世大伯父的兩個孩子也就讀同所國小，校方已啟重關懷輔導機制，幫助孩子度過難過與傷心。

高雄市鳥松區蘇姓三代同堂居住的4層樓透天厝今天凌晨5時許發生火警，1死2傷。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳥松區蘇姓三代同堂居住的4層樓透天厝今天凌晨5時許發生火警，1死2傷。記者陳玫伶／翻攝

長庚

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