高雄透天厝起火大伯救姪女亡 女童危急在加護病房

高雄市鳥松區本館路一棟4樓建築今天凌晨5點多發生火警，三代同住的蘇姓家庭，71歲屋主燙傷及嗆傷送長庚醫院，47歲叔叔為救9歲姪女返回火場傷重不治，女童經搶救目前已恢復心跳插管急救中。受傷女童就讀國小四年級，校長趕去醫院關心，不幸過世的蘇先生也有兩名孩子就讀同所國小，學校會加強陪伴心輔。

鳥松區本館路火警原因待查。據現場目擊者表示，發現火警異狀，家人們趕緊逃生，蘇男當時已逃生至3樓，見住在4樓的姪女還未逃生，緊急返回想救出姪女，沒想到兩人皆受困屋內。71歲屋主燙傷及嗆傷送長庚醫院，47歲蘇姓男子現場無呼吸心跳送醫不治，9歲女童現場無呼吸心跳送高雄長庚醫院，經搶救目前已恢復心跳插管急救中。院方表示，病況仍危險，在加護病房積極治療中。