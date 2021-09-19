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基警專人監看交通影像 行人誤闖工區共開出12張勸導單
基隆市警局在中秋連假前，將市區54處路口監視即時影像，集中在交通警察隊電視牆循環播放，24小時專人監看，看到車流壅塞回堵，立即派員疏導，維護交通順暢。忠一路臨港人行道和海洋廣場因施工封閉，連假首日有遊客貪圖方便闖入，警方共開出12張勸導單，要求依照標誌繞道通行。
基隆市警局表示，因為連假出遊人車增加，連假開始前已將市區重要路段及各風景區周邊道路，共54處路口監視即時影像，全部拉進交通隊電視牆，透過循環播放方式，24小時由專人監看，即時掌握轄區交通狀況，看到出現車流壅塞回堵情形，立即啟動交通快打勤務，派員疏導，維護交通順暢。
警方呼籲，民眾開車返鄉或外出旅遊前，務必養足精神並做好車況檢查，避免發生意外事故。出發前可運用即時路況資訊，妥善規畫路線，避開壅塞路段、時段或提前改道行駛。
警方也規畫在基隆火車站、廟口夜市及外木山、和平島、潮境公園等風區周邊道路，加強交通疏導，請民眾遵守交通管制措施，配合員警疏導循序行進。
基隆市中正路通往愛一路及忠一路海洋廣場人行道，配合國門廣場改建工程，今年7月間架設圍籬禁止行人通行。中秋連假第一天，警方發現有遊客疑不熟路況或貪圖方便，直接行走圍籬旁的車道，人車爭道險象環生。警方在連假第1天共開出12件勸導單，提醒行人避開施工區域，遵循指標繞道通行。
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