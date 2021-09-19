連假找「被藏起來的朋友」 醉漢大鬧餐廳3人挨罰

今天是中秋連假的第二天，不少市民都返鄉與親友團聚，不過北區的一家墨西哥餐廳在今天清晨5時許，傳出酒客找朋友引發的糾紛，涉案的高姓男子喝酒後到該家餐廳內，向店家詢問狄姓友人的行蹤，店家回應，根本沒有此人，但高仍在場咆哮「一定被你們藏起來了」，高與現場員工、店家友人發生拉扯、推擠，造成肢體擦挫傷，警方獲報到場，將涉案3人依違反社會秩序維護法，每人最高可罰1.8萬。

台中市第二警分局立人所在今天清晨5時許獲報，北區健行路、西屯路口的墨西哥餐廳，傳出有糾紛案件，分局調派6警網12名警力馳赴現場，不過抵達時已無糾紛情事，而涉案的高姓男子（29歲）已因全身擦挫傷，被送醫治療。

據查，高姓男子在今天凌晨5時許，前往案發的餐廳，邀尋找一名狄姓友人，不過店家告知，並無姓狄的客人在店內消費，當時高有喝酒，不滿意店家的回應，當場咆哮「他一定在這邊，你們一定把他藏起來了，把他交出來」。

高姓男子無故在現場製造事端，引發店內關姓員工（24歲）、店家宋姓友人（29歲）的不滿，當場與高理論，並將高拉扯、推擠到路口，過程中高跌倒在地，全身受有多處擦挫傷，附近市民聽到喧鬧聲，看到3人疑有打架情事，趕緊通報警方到場。

全案經第二警分局立人所將涉案3人帶回警詢，3人都不提告傷害，不過警方認定3人違反社會秩序維護法第87條規定，依法可處1.8萬以下罰鍰，將製成處分書裁處。