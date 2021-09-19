26歲男揚言在「台北市大屠殺」 凌晨淡水落網
26歲蔡姓男子因在社群軟體Instagram限時動態上Po文「如果我在台北市大屠殺，各位不意外」、「你們都霸凌我」。蔡的友人驚覺不對，趕緊報警，警方旋即在淡水區找到蔡，他疑似有情緒問題，近來曾遭到同事霸凌，精神狀況不穩定。
蔡男昨晚在ig留下「如果我在台北市大屠殺，各位不要太意外，這個社會逼我的，平均每天上班，碰到一次耍流氓霸凌。因為我瘦小，因為我長得沒攻擊性，因為我的創傷我很害怕」、「你們這群漢人可以把我的恐懼逼到極限，你們可以試試看，霸凌過我的我會一個一個找出來」，蔡的友人見狀，擔心蔡做出傻事，趕緊報案，高雄警方獲報後，立即聯合台北市警察局刑警大隊展開追查，凌晨時分在新北市淡水區找到蔡男。
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