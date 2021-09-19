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北巿獨居老婦摔地爬不起 靠好鄰居發覺報警救人
中秋節將臨，正是家人團圓好時光，但台北市文山區一名獨居老婦，卻在連假前夕在家跌倒，傷到脊椎無法起身求救無門，還好平常每天聯繫的鄰居，發現老婦都沒有回訊息，趕緊通報警方，警方最後破門，順利救出老婦送醫救治。
台北市文山二警分局興隆派出所，日前接獲轄內通報，轄內一處住宅大樓內，一名獨居老婦不慎在家中跌倒，無法自行爬起，急須警方協助。警員楊鳳明、黃文煒接獲通報後立即前往案址查處，協助老婦順利送醫。
據悉，老婦平日獨居家中，行走不便，子女都在外地工作。老婦在家不慎跌倒，傷到脊椎，加上年事已高，無法起身開門求援，還好她平時與鄰居會使用通訊軟體相互聯繫問候，鄰居當日發覺老婦沒有聯繫，也沒回訊息，多次去電聯繫未果，懷疑老婦恐遭事故，立即報警請求協助。
楊、黃二員接獲通報後，隨即通知里長到場，會同消防人員破門進入。員警發現老婦意識清楚還可回話，但因腿部摔傷倒臥地上無法自行起身。
救護人員到場細心檢查，進行初步救護後，將老婦送往萬芳醫院進行治療。
警方呼籲民眾，平時應多與街訪鄰居保持良好互動、聯繫，在面臨緊急情況時，可撥打110報案電話或利用手邊工具製造聲響等，吸引他人注意救助。
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